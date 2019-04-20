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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.04.2019 - 22:14, Son Güncelleme:

Açık lise sınav sonuçları için geri sayım! AÖL 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Açık lise sınav sonuçları için geri sayım! AÖL 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının ardından, söz konusu sınavların sonuç açıklama tarihi araştırmaları hız kazandı. Peki, Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuç tarihi belli oldu mu?

Vatandaşlar tarafından açık lise olarak da ifade edilen AÖL'de, 2. dönem sınavlarının sonuçlarına ilişkin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. AÖL dönem başında yayımladığı 2018-2019 iş takviminde 2. dönem sınavlarına ilişkin sonuç açıklama tarihini de ilan etmişti. İşte, açık lise sınav sonuçlarının MEB tarafından açıklanacağı tarih...

MEB tarafından 6-7 Nisan tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınavların ardından öğrenciler, MEB'in yapacağı açıklamaya kilitlenmişti. Bakanlık, resmi iş takvimi aracılığıyla 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi 30 Nisan olarak duyurdu.

3. DÖNEM KAYIT İŞLEMLERİ

Toplamda 3 dönem olarak tamamlanan 2018-2019 eğitim öğretimin döneminin 3. dönem kayıt işlemi, 02-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ders seçme ekranı ise 2 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Sonraki sınavın giriş yerleri ise 3 Temmuz tarihinde görüntülenebilecek.

Öğrenciler, kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerini yaptığı 3. dönem sınavlarına 6-7 Temmuz tarihlerinde girecek. Bu sınavın sonuçları ise 1 Ağustos'ta yayımlanacak.

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