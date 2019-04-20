Açık lise sınav sonuçları için geri sayım! AÖL 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının ardından, söz konusu sınavların sonuç açıklama tarihi araştırmaları hız kazandı. Peki, Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuç tarihi belli oldu mu?
Vatandaşlar tarafından açık lise olarak da ifade edilen AÖL'de, 2. dönem sınavlarının sonuçlarına ilişkin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. AÖL dönem başında yayımladığı 2018-2019 iş takviminde 2. dönem sınavlarına ilişkin sonuç açıklama tarihini de ilan etmişti. İşte, açık lise sınav sonuçlarının MEB tarafından açıklanacağı tarih...
MEB tarafından 6-7 Nisan tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınavların ardından öğrenciler, MEB'in yapacağı açıklamaya kilitlenmişti. Bakanlık, resmi iş takvimi aracılığıyla 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi 30 Nisan olarak duyurdu.
3. DÖNEM KAYIT İŞLEMLERİ
Toplamda 3 dönem olarak tamamlanan 2018-2019 eğitim öğretimin döneminin 3. dönem kayıt işlemi, 02-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ders seçme ekranı ise 2 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Sonraki sınavın giriş yerleri ise 3 Temmuz tarihinde görüntülenebilecek.
Öğrenciler, kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerini yaptığı 3. dönem sınavlarına 6-7 Temmuz tarihlerinde girecek. Bu sınavın sonuçları ise 1 Ağustos'ta yayımlanacak.
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