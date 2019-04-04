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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.04.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Açık lise sınav giriş belgeleri yayımlandı! AÖL sınavı ne zaman yapılacak?

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Açık lise sınav giriş belgeleri yayımlandı! AÖL sınavı ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2018-2. dönem sınav yerleri açıklandı. Öte yandan AÖL, İstanbul Havalimanı taşınma işlemleri yapılacağından, İstanbul'da Açık Öğretim Kurumları sınavına girecek öğrencilerin bir mağduriyet yaşamaması için sınav merkezlerine zamanında ulaşabilecekleri tedbirleri almaları konusuna uyardı. Peki, açık lise sınavı ne zaman? AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Lise eğitimine açıktan devam eden on binlerce vatandaş, AÖL sınavlarının 2. dönemi için çalışmalarının sonuna geldi. Nisan ayının gelmesiyle birlikte araştırmalarına hız veren açık lise öğrencileri, MEB'in açıkladığı sınav tarihlerini sorguluyor. İşte, AÖL sınav tarihleri ve açık lise sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

AÖL SINAV TARİHLERİ

Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2018-2. dönem sınavları, 06 - 07 Nisan 2019 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek.

OTURUM SAATLERİ

Sınavlarının ilk oturumu 6 Nisan'da 09:30'da gerçekleştirilecek, AÖL 2. dönem sonu sınavlarının ikinci oturumu 6 Nisan 14:00'te gerçekleştirilecek, AÖL 2. dönem sonu sınavlarının son oturumu ise 7 Nisan 14:00'te gerçekleştirilecek.

SINAV GÜNÜ UYARISI

AÖL'ün resmi internet sitesinden 2. dönem oturumlarına katılacak öğrencilere şu uyarı yapıldı;

"5 Nisan 2019 03:00 - 7 Nisan 2019 00:00 tarihleri arasında İstanbul Havalimanı taşınma işlemleri yapılacağından, 6-7 Nisan 2019 tarihinde İstanbul'da Açık Öğretim Kurumları sınavına girecek öğrencilerin bir mağduriyet yaşamaması için sınav merkezlerine zamanında ulaşabilecekleri tedbirleri almaları gerekmektedir."

SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

06 - 07 Nisan2019 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2018-2. Dönem sınav yerleri açıklandı. Sınava katılacak öğrencilerin, sistemden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.

SINAV YERİ BİLGİSİ İÇİN TIKLAYIN

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