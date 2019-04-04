Açık lise sınav giriş belgeleri yayımlandı! AÖL sınavı ne zaman yapılacak?
Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2018-2. dönem sınav yerleri açıklandı. Öte yandan AÖL, İstanbul Havalimanı taşınma işlemleri yapılacağından, İstanbul'da Açık Öğretim Kurumları sınavına girecek öğrencilerin bir mağduriyet yaşamaması için sınav merkezlerine zamanında ulaşabilecekleri tedbirleri almaları konusuna uyardı. Peki, açık lise sınavı ne zaman? AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
Lise eğitimine açıktan devam eden on binlerce vatandaş, AÖL sınavlarının 2. dönemi için çalışmalarının sonuna geldi. Nisan ayının gelmesiyle birlikte araştırmalarına hız veren açık lise öğrencileri, MEB'in açıkladığı sınav tarihlerini sorguluyor. İşte, AÖL sınav tarihleri ve açık lise sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
AÖL SINAV TARİHLERİ
Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2018-2. dönem sınavları, 06 - 07 Nisan 2019 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek.
OTURUM SAATLERİ
Sınavlarının ilk oturumu 6 Nisan'da 09:30'da gerçekleştirilecek, AÖL 2. dönem sonu sınavlarının ikinci oturumu 6 Nisan 14:00'te gerçekleştirilecek, AÖL 2. dönem sonu sınavlarının son oturumu ise 7 Nisan 14:00'te gerçekleştirilecek.
SINAV GÜNÜ UYARISI
AÖL'ün resmi internet sitesinden 2. dönem oturumlarına katılacak öğrencilere şu uyarı yapıldı;
"5 Nisan 2019 03:00 - 7 Nisan 2019 00:00 tarihleri arasında İstanbul Havalimanı taşınma işlemleri yapılacağından, 6-7 Nisan 2019 tarihinde İstanbul'da Açık Öğretim Kurumları sınavına girecek öğrencilerin bir mağduriyet yaşamaması için sınav merkezlerine zamanında ulaşabilecekleri tedbirleri almaları gerekmektedir."
SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
06 - 07 Nisan2019 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2018-2. Dönem sınav yerleri açıklandı. Sınava katılacak öğrencilerin, sistemden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.
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