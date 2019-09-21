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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.09.2019 - 22:25, Son Güncelleme:

Açık Lise kayıtlarında sona yaklaşıldı! AÖL kayıtları ne zaman bitecek?

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Açık Lise kayıtlarında sona yaklaşıldı! AÖL kayıtları ne zaman bitecek?

Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) kayıt ve ders seçme işlemleri devam ederken, kayıt tarihlerinin biteceği tarih de merak konusu oldu. "AÖL kayıtları ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtını arayanlar, son kayıt tarihini internet üzerinden araştırıyor. Peki, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitiyor? AÖL ders seçimi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylar.

21 Ağustos tarihinde başlayan AÖL kayıtları için son günlere girildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri eylül ayının sonunda tamamlanacak. AÖL kayıtları merak edilirken kayıt yaptırıp ders seçim sürecine geçenler de ders seçimlerine yönelik araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, AÖL yeni dönem kayıtları hakkında bilgiler.

KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos 2019 - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Ancak 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 4. dönem aktif olan öğrencilerin (Ek sınava girecek olan öğrenciler) kayıt ücretlerini sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra yatırabileceklerdir.

Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler Halk Eğitim Merkezleri'nde kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, anlaşmalı bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM lerine sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.

AÖL DERS SEÇME İŞLEMLERİ

Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileyen veya ilk kayıt yaptıran öğrencilerden öğrencilik durumu AKTİF olanlar için ders seçme işlemleri başladı.

Açık Öğretim Lisesine İlk Kayıt (Yeni Kayıt) yaptıran öğrencilerin, ilk kayıt ücretini (30 TL) anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra öğrencilik durumu Aktif olanlar 18 Ekim 2019 tarihine kadar ders seçme işlemini yapabilecektir.

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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