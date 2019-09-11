Açık lise kayıtları ne zaman bitecek? AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt takvimi
'Açık lise kayıtları ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı açık öğretim lisesi öğrencileri tarafından araştırılmaya başlandı. 2019-2020 eğitim dönemi için ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin yanı sıra kayıt yenileme yaptırmak isteyen öğrenciler de sorgulamalarına hız verdi. Peki, açık lise kayıtları ne zaman bitecek?
AÖL'ün kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılmıştı. Gözler şimdi kayıt işlemlerinin biteceği tarihlerde. İşte, AÖL kayıt yenileme sürecine ilişkin ayrıntılar...
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos 2019 - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Ancak 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı 4. dönem aktif olan öğrencilerimiz (Ek sınava girecek olan öğrenciler) kayıt ücretlerini sınav sonrası yatırabileceklerdir.
Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler Halk Eğitim Merkezleri'nde kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, anlaşmalı bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM'lerine sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir.
İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
İLK KAYIT SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “Sınav Bedelini” ödemek zorundadır. 2019 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 10 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)
Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Bedeli), 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.
İlk kayıt için yatırılan Sınav Ücreti ödendiği sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için Sınav Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.
KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Bedeli olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)
Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)
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