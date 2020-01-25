Açık lise kayıt yenileme ve ilk kayıtları ne zaman bitecek? AÖL kayıtlarında son günler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2019-2020 sezonu 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerinde son günlere girilirken, AÖL ders seçim aşaması da geçtiğimiz günlerde başlamıştı. İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar...

MEB'in yayımladığı AÖL iş takvimine göre; 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri 6 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. Öte yandan Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları 21 Mart 2020 Cumartesi - 22 Mart 2020 Pazar günlerinde uygulanacak.

AÖL'de yer alan duyuruya göre, Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt olacak olan öğrenciler Halk Eğitim Merkezleri'nde kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, anlaşmalı bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM'lerine sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.

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AÖL DERS SEÇİMİ SON TARİH NE ZAMAN?

2019-2020 AÖL 2. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 8 Ocak-4 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak.

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