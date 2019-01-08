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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.01.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Açık lise kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt işlemleri

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Açık lise kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt işlemleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim gören yüz binlerce öğrenci, 2. dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri hakkındaki araştırmalarına hız verdi. Konuya dair net bilgi almak isteyen açık lise öğrencileri, bu hususta MEB'in resmi internet sitelerini sorguluyor. Peki, açık lise kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıtları ne zaman başlayacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklandı, gözler şimdi kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemlerinde. 2018-2019 öğretim yılı AÖL kayıt işlemlerine dair tarihler, AÖL'ün yakın zaman önce güncellediği iş takviminde açıklandı. İşte, açık lise ya da bir diğer ifadeyle AÖL kayıt tarihleri hakkında bilgi...

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt işlemleri için tarihler belli oldu. Yakın zaman önce güncellenen AÖL iş takvimine göre; 09/01/2019 - 06/02/2019 arasında AÖL 2. dönem yeni kayıtları alınacak ve kayıt yenileme işlemleri yapılacak. Süreç hakkında açıklama ya da yeni bir gelişme olduğu takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.

AÖL 2. DÖNEM KAYIT SÜRECİ

Açık lise kayıt yenileme ne zaman AÖL kayıt işlemleri

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım/Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

 

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