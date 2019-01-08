Açık lise kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt işlemleri
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim gören yüz binlerce öğrenci, 2. dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri hakkındaki araştırmalarına hız verdi. Konuya dair net bilgi almak isteyen açık lise öğrencileri, bu hususta MEB'in resmi internet sitelerini sorguluyor. Peki, açık lise kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıtları ne zaman başlayacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklandı, gözler şimdi kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemlerinde. 2018-2019 öğretim yılı AÖL kayıt işlemlerine dair tarihler, AÖL'ün yakın zaman önce güncellediği iş takviminde açıklandı. İşte, açık lise ya da bir diğer ifadeyle AÖL kayıt tarihleri hakkında bilgi...
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt işlemleri için tarihler belli oldu. Yakın zaman önce güncellenen AÖL iş takvimine göre; 09/01/2019 - 06/02/2019 arasında AÖL 2. dönem yeni kayıtları alınacak ve kayıt yenileme işlemleri yapılacak. Süreç hakkında açıklama ya da yeni bir gelişme olduğu takdirde haberlerimizde yer vereceğiz.
AÖL 2. DÖNEM KAYIT SÜRECİ
AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI
Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım/Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.
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