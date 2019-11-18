Açık cezaevinden izinli çıkıp dehşet saçtı
İzmir’in Buca ilçesinde, evinde, sevgilisi olduğu iddia edilen, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen ve otopsi işlemleri tamamlanan Melisa Kalem’in (24) cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınmadı.
1 çocuk annesi Melisa Kalem’in yakınları, acı haberi almalarının ardından olay yerine gelip, sinir krizi geçirmişti.
GENÇ KIZIN CENAZESİ AİLESİ TARAFINDAN DEFNEDİLDİ
İzmir'in Buca ilçesinde, evinde sevgilisi olduğu iddia edilen ve açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen ve otopsi işlemleri tamamlanan Melisa Kalem'in (24) cenazesi, saat 17.00 sıralarında ailesi tarafından alındı. Melisa Kalem'in İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenazesi, Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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