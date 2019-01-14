Açık cezaevinde ‘eşitlik’ kararı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAçık cezaevinde ‘eşitlik’ kararı
GeriGündem Açık cezaevinde ‘eşitlik’ kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
14.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Açık cezaevinde ‘eşitlik’ kararı

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Açık cezaevinde ‘eşitlik’ kararı

Danıştay 10. Dairesi, aynı suçtan aynı cezayı alan Türk ve yabancı mahkûmların açık cezaevlerine alınması sırasında farklı süreler uygulanmasının ‘ayrımcılık’ olduğuna karar verdi. Adalet Bakanlığı ise mahkemeye gönderdiği savunmada, yabancı uyruklu mahkûmların açık ceza cezaevine alındıktan sonra genelde firar ettiklerini belirtti.

Ürdünlü Abdallah B., ‘parada sahtecilik’ suçundan 8 yıl hapis cezası aldı. Sincan 2 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’ne koyulan Abdallah B.’nin avukatları Ezgi Yavuz ve Şefika Palaska, Ankara İnfaz Savcılığı’na başvurarak, müvekkillerinin açık cezaevine alınmasını istedi. Savcılık, ‘Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği’ni gerekçe gösterip reddetti.

FARKLI UYGULANIYOR

Yönetmeliğe göre, 10 yıldan az hapis cezası alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir mahkûm, cezasının bir ayını ‘kapalı’da geçirdikten sonra, açık cezaevine alınabiliyor. Aynı durumdaki yabancı bir mahkûm ise koşullu salıverilmesine üç yıl kalana kadar kapalı cezaevinde kaldıktan sonra, açık cezaevine alınıyor.
Abdallah B.’nin avukatları, Danıştay 10. Dairesi’ne başvurarak yönetmelikteki ‘adi suçlardan hükümlü olup yabancı uyrukluların...’ ibaresinin yürürlüğünün durdurulmasını ve iptalini istedi. Dilekçede, ‘aynı suçu işlemiş, aynı kanuna göre yargılanmış ve cezalandırılmış iki insana ırklarının farklı olması sebebiyle farklı infaz hükümlerinin uygulanmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ayrımcılık yasağına aykırı olduğu’ belirtildi.

BAKANLIK SAVUNDU

Adalet Bakanlığı ise dosyaya gönderdiği savunmada, 1 Ocak 2013 - 1 Ağustos 2016 Burdur ve Erzurum Açık Ceza İnfaz kurumlarından 265 yabancı uyruklu hükümlünün firar ettiğini, bunlardan sadece 16’sının yakalandığını belirtti. Savunmada “Açık ceza infaz kurumlarından firara karşı herhangi bir engel olmadığı, firar eden yabancı uyruklu hükümlülerden yakalanan sayısının az olduğu, infazın etkin bir şekilde amacına uluşmadığı dikkate alınarak, yabancıların açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasından, infazların etkin bir şeklide yürütülmesi için süreler açısından farklı uygulamalar belirlenmiştir” denildi.

KARAR OYBİRLİĞİYLE

Danıştay, oybirliği ile yönetmelikteki ibarenin yürürlüğünü durdurdu. Karar özetle şöyle: “İnfaz hükümlerinin uygulanmasında hükümlüler arasında ırk, milliyet veya sosyal kökten ayrım yapılması Anayasa’da güvence altına alınan ‘kanun önünde eşitlik’ ve AİHS’de yer alan ‘ayrımcılık yasağı’ ile bağdaşmayacaktır. Yabancı uyruklu kişiler yönünden ayrıksı düzenleme yapılmasının, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kuralların hükümlülere ayırım yapılmaksızın ve kimseye ayrıcalık tanımaksızın uygulamasını temel ilke kabul eden kanun hükmüne ve Anayasa ile güvence altına alınan kanun önünde eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu sonucuna varılmıştır.”

EV İZNİ ALABİLİR YAKINLARIYLA GÖRÜŞEBİLİR

Açık ceza infaz kurumlarında bazı haklar şöyle:

Serbestçe ve dinlenmeksizin telefonla görüşebilirler.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarına devam edebilirler.

Cüzi de olsa bir maaş karşılığında ve sigortalı olarak çalışabilirler.

Kurum ve en üst amirin önerisi ve başsavcılığın onayı ile ev izinleri alarak aile bağlarını sürdürebilirler.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Palu ailesi soruşturmasında 6 tutuklama!

Ördek avı faciası! Kahreden haber geldi

'Hesabını sorumlulardan soracağız'

Adana'da bazı mezarlar tahrip edildi