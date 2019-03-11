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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alparslan ÇINAR/ANTALYA (DHA)
11.03.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Açık artırmayla 2 bin 500 TL'ye satıldı

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Açık artırmayla 2 bin 500 TL'ye satıldı

Antalya'da denize açılan balıkçıların ağına takılan 4,5 metre uzunluğunda ve 500 kilogram ağırlığında olan 'pamuk' cinsi köpek balığı, açık artırmayla 2 bin 500 TL'ye satıldı.

Antalya Körfezi'ne balık avlanmak için çıkan balıkçılar, dün gece ağlarını çektiklerinde dev köpek balığını görünce şaşkınlık yaşadı. Kıyıya vinçle çekilen köpek balığının 'pamuk' cinsi olduğu belirlendi. 4,5 metrelik boyu ve 500 kilogramlık ağırlığı ile ilgi çeken köpek balığı, sabah saatlerinde Antalya Balıkçı Barınağı'na getirilerek bir süre sergilendi. Açık artırmayla satışa sunulan dev köpek balığı, bir otel tarafından 2 bin 500 TL'ye satın alındı.

Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, ağlarına bazen köpek balıklarının takıldığını; ancak bu türün çok nadir görüldüğünü söyledi.

Akdeniz'de yaşayan çok sayıda köpek balığı türü olduğunu kaydeden Demir, "Arkadaşlarımız ağlarına takılan büyük bir şeyin olduğunu fark etmiş ve baktıklarında köpek balığını görmüş. Vinçle tekneden alıp soğutmalı kapalı kasa kamyonete yerleştirdik. Hemen alıcısı da çıktı" diye konuştu.

Açık artırmayla 2 bin 500 TLye satıldı

 

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