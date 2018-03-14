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    Açığa alınan polise destek yağdı

    Hürriyet
    14.03.2018 - 16:12 | Son Güncelleme:

    İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’yi otomobilindeki çakar nedeniyle işlem yapmadan 50 dakika beklettiği iddiasıyla açığa alınan Başpolis N.Ç.’ye vatandaşlardan destek yağdı.

    N.Ç.’nin görevine iadesi ve İl Milli Eğitim Müdürü’nün görevden alınması için change.org’da imza kampanyası başlatıldı. Kampanya kısa sürede çığ gibi büyüdü. Saat 16.00 itibariyle kampanyaya 5800 kişi imza attı.

    KİRALIK ARAÇ OTOPARKTA

    Ömer Faruk Yelkenci’nin kullandığı çakarlı makam aracı ise İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün otoparkına çekildi. Ömer Faruk Yelkenci’nin otomobili bugün yerinden oynatmadığı, başka bir otomobille gidip geldiği iddia edildi.

    Açığa alınan polise destek yağdı

    ARACI KİRALAYAN ŞİRKET AÇIKLAMA YAPMADI

    Makam arabasını kiralayan Boğaziçi VİP isimli firma, makam otomobilinde neden çakar bulunduğu ve kimin tarafından kiralandığıyla ilgili sorularımızı yanıtsız bıraktı.

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    Etiketler: çakar , Çakarlı araçlar , Polis , DESTEK , gündem
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