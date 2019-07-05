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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)
05.07.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

Acı veda... Ölüm ilanı herkesi duygulandırdı

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Acı veda... Ölüm ilanı herkesi duygulandırdı

İSTANBUL'da 7 yıldır kanser tedavisi gören ve dün akşam tedavi gördüğü hastanede ölen 44 yaşındaki tasarımcı Fikret Zeynep Perens vefat etti. Perens’in 13 yıllık eşi Yunus Emre, geçtiğimiz aylarda eşi yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada oğlunun ağzından ‘Sevgili anne’ başlıklı bir şiir yazmıştı. Eşinin vefatının ardından Yunus Emre Perens, o şiiri ölüm ilanı olarak bugün bir gazetede yayınlattı.

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  • Ölümü eşinin şiiriyle duyurulan kadına duygusal veda
  • Ölümü eşinin şiiriyle duyurulan kadına duygusal veda
  • Ölümü eşinin şiiriyle duyurulan kadına duygusal veda
  • Ölümü eşinin şiiriyle duyurulan kadına duygusal veda
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

EŞİM OĞLUM İÇİN ÇOK ÇABALADI

Fikret Zeynep Perens için Bahçeşehir Hacı Eyüp Saadet Çarmıklı Camii’nde Cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.  Perens’in cenazesi aile dostları ve yakınları tarafından Hoşdere Mezarlığı’na gözyaşları arasında defnedildi.  Fikret Zeynep Perens’in halıcılık ve deri işiyle uğraşan 13 yıllık eşi Yunus Emre Perens, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Yunus Emre Perens "Küçük bir oğlumuz var, olgun bir çocuk oldu, her şeyin iyi olmasını istiyoruz, eşim dünyaya veda etti. Gazetede yayınlanan şiiri birkaç ay önce yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada yazmıştım. 7 yıldır kanser hastasıydı.

Çok fazla tedavi imkanı denedi. Çok güçlü bir kadındı, inanılmaz bir insandı ömrü yetmedi. Bize çok kıymetli bir emanet bıraktı, oğlumuzu.

Çok severek evlenmiştik, 13 yıldır evliydik. Çok sevdik birbirimizi. Küçük bir oğlumuz var, annesine çok destek oluyordu. Annesi de onun için yaşıyordu. Çok iyi dosttuk her şeyden önce, oğlu için çok çabaladı” dedi.

ANNEMİN ÇANTASI, ONUN TELEFONU BURADA…

Çiftin 7,5 yaşındaki oğlu Çağan Ali,  “Belimdeki şapka ile gözlüğü annemindi. Bugün onları taktım, omzumdaki çantayı annem bana verdi. Çantanın içinde de annemin telefonu var. Gazetede çıkan şiiri babam bana evde okumuştu” dedi.

ÇOCUĞUMA İYİ BAKMAZSANIZ, RÜYANIZA GİRERİM DİYORDU…

Çağan Ali Perens’in amcası Yusuf Perens de  Fikret Zeynep’in oğlu Çağan Ali’ye ve ailesine çok bağlı olduğunu söyledi. Yusuf Perens, “2012 yılında hastalığa yakalandı. Çağan’a altı aylık hamileyken, damak kanseri olarak başladı. Bu süreçte babasını, sonra ablasını göğüs kanserinden, geçtiğimiz yıl da annesini kaybetti. Oğlu için yaşıyordu. Çok güzel tasarımları vardı.

Vefat etmeden önce Çağan’ı bize emanet etti ve ona iyi bakmamızı söyledi. Çocuğuma iyi bakmazsanız rüyanıza girerim diyordu” dedi.

Perens’in cenazesi aile dostları ve yakınları tarafından Hoşdere Mezarlığı’na defnedildi. 

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