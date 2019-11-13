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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cavit AKGÜN- Aykut KURT/ ORTACA (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 13.11.2019 - 17:26, Son Güncelleme:/

Acı veda... Hayali doktor olmaktı

MUĞLA'da, elektrikli bisikletine bir kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından organları bağışlanan Zeynep Helin Aslaner (19), gözyaşları içinde toprağa verildi. Organlarıyla nakil bekleyen 5 hastaya umut olan Aslaner'in üniversite sınavlarına hazırlandığı ve en büyük hayalinin tıp fakültesini kazanmak olduğu öğrenildi.

Acı veda... Hayali doktor olmaktı
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Geçen 8 Kasım akşamı Ortaca'dan Dalyan yönüne giden M.H.E., kullandığı 48 Z 2597 plakalı kamyonet ile elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Helin Aslaner'e çarptı. Ağır yaralanan Aslaner, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslaner, buradaki ilk müdahale sonrasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Acı veda... Hayali doktor olmaktı


Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kızın önceki gün (Pazartesi) beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların görüştüğü Aslaner'in ailesi, kızlarının organlarının bağışlanmasına onay verdi.

Durum, Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'ne bildirildi. İstanbul'dan dün (salı) gelen ekipler tarafından Aslaner'in uygun bulunan organlarından böbrekleri, kalbi, karaciğer ve akciğeri alındı.

Hastanenin pistine inen Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'na bağlı helikopterle organlar, Milas-Bodrum Havalimanı'na, buradan da Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen özel uçakla İstanbul'a gönderildi.

Kamyonet sürücüsü M.H.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ANNE CENAZE TÖRENİNDE FENALAŞTI

Bağışlanan organlarıyla nakil bekleyen 5 hastaya umut olan Zeynep Helin Aslaner'in, Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alınan cenazesi Pir Sultan Abdal Derneği Ortaca Cemevi ve Kültür Merkezi'ne getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine genç kızın babası Şahin Aslaner, annesi Emine Aslaner, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yakınları ve arkadaşları katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde genç kızın annesi Emine Aslaner, fenalaşıp bayıldı.

Kucakta taşınarak otomobile bindirilen ve Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan acılı anneni sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zeynep Helin Aslaner'in cenazesi saat 13.30'da kılınan namazın ardından Kemaliye Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hayatının baharında yaşamını yitiren Aslaner'in üniversite sınavlarına hazırlık yaptığı ve en büyük hayalinin tıp fakültesini kazanmak olduğu öğrenildi.

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