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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nedim KOVAN/ORDU (DHA)
12.02.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

Acı tesadüf... Öldüğü yerde 4 yıl önce poz vermiş

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Acı tesadüf... Öldüğü yerde 4 yıl önce poz vermiş

Ordu'da eğitim verdiği Eren Şalcı (23) ile tandem (ikili) atlayış yaptığı paraşütün teleferik tellerine takıldıktan sonra çakılması sonucu yaşamını yitiren pilot Hüseyin İlhan (56) ile ilgili acı tesadüf ortaya çıktı. İlhan'ın, 4 yıl önce aynı bölgede paraşütüyle gösteri yaptığı, ölümüne neden olan teleferik direğinin önünde poz verdiği belirlendi. Kentte 5 yıl önce de denize düşüp boğulma tehlikesi geçiren yamaç paraşütçüsünü kurtaran ve paraşütüyle bölgede kazalar atlatan İlhan, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

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  • Pilot Hüseyin İlhan, öldüğü yerde 4 yıl önce poz vermiş
  • Pilot Hüseyin İlhan, öldüğü yerde 4 yıl önce poz vermiş
  • Pilot Hüseyin İlhan, öldüğü yerde 4 yıl önce poz vermiş
  • Pilot Hüseyin İlhan, öldüğü yerde 4 yıl önce poz vermiş
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Ordu'nun Altınordu ilçesindeki dükkanında gözlük satan, motosiklet ve yamaç paraşütü tutkunu pilot Hüseyin İlhan, kendisinden eğitim alan Eren Şalcı ile kentin seyir terası olan 530 rakımlı Boztepe'de tandem (ikili) atlayış yaptı. Teleferik istasyonunun bulunduğu Atatürk Parkı'ndaki kumsala iniş yapmak için alçalmaya başlayan İlhan'ın paraşütünün ipleri, sahilden Boztepe'ye ulaşım sağlayan teleferiğin tellerine takıldı. Tellerde asılı kalan paraşüt, teleferik kabininin ipleri koparması sonucu düştü. Yaklaşık 30 metreden düşen İlhan ile Şalcı yaralandı. Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin İlhan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eren Şalcı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisinin sürdüğü belirtildi.

PARAŞÜTÜYLE AĞACA TAKILMIŞTI

Ölümüyle yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğan profesyonel yamaç paraşütçüsü olan Hüseyin İlhan'ın, Türkiye'nin değişik kentlerinde uçuş gerçekleştirdiği belirtildi. 7 yıl önce de 530 rakımlı Boztepe'den atlayış yapan İlhan, iniş sırasında ters rüzgara kapılıp, Ordu- Samsun karayolu kenarındaki ağaca paraşütüyle takılmıştı. Baş aşağı asılı kaldığı ağaçta itfaiye ekiplerince kurtarılan İlhan, 'Geçmiş olsun, nasıl oldu bu olay?' sorusuna "Artistlik yaparken oldu ama iyiyim" yanıtını vermişti.

DENİZE DÜŞEN PARAŞÜTÇÜYÜ KURTARMIŞTI

Hüseyin İlhan; 5 yıl önce ise Boztepe'den uçuş yaparken yine ters rüzgarın etkisiyle düştüğü denizde boğulma tehlikesi geçiren genç yamaç paraşütçüsü arkadaşını kurtarmıştı. İlhan, Karadeniz'in azgın dalgalarına aldırış etmeden, soğuk havada denize atlamıştı. Denizdeki genci boğulmaktan kurtaran İlhan, yardıma gelen arkadaşları ve dalgıç polisleriyle paraşütçüyü karaya çıkarmayı başarmıştı.

4 YIL ÖNCE POZ VERDİĞİ YERDE ÖLDÜ

İlhan'ın, 4 yıl önce aynı bölgede paraşütüyle gösteri yaptığı ve dün paraşütünün takıldığı teleferik direğinin önünde poz ve röportaj verdiği ortaya çıktı. Hüseyin İlhan, Boztepe'de uçuş pisti ile kumsalda iniş parkurunun teleferiğe yakın olmasıyla, yamaç paraşütçülerinin kolay ulaşım sağladığını belirtmiş, bunun kent turizmi açısından önemli olduğunu vurgulamıştı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

İlhan'ın cenazesi Ordu Devlet Hastanesi'nden alınarak Altınordu ilçesindeki Aziziye Camii (Yalı Camii) avlusuna getirildi. Cenazeye, Hüseyin İlhan'ın ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Adem Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten ile çok sayıda ilçe sakini katıldı. Paraşüt pilotu Hüseyin İlhan, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güzelyalı Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Acı tesadüf... Öldüğü yerde 4 yıl önce poz vermiş

Acı tesadüf... Öldüğü yerde 4 yıl önce poz vermiş

Paraşüt faciasından acı haber
Paraşüt faciasından acı haber
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