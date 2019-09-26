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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
26.09.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Acı tesadüf! Baba ve oğlu aynı gün hayatını kaybetti

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Acı tesadüf! Baba ve oğlu aynı gün hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 15 yıldır bağırsak kanseriyle mücadele eden Özgür Çeçen (44), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Baba Necati Çeçen (69), oğlunun ölüm haberini almadan önce kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Kanser rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedavi gören evli ve 2 çocuk babası Özgür Çeçen, dün yaşamını yitirdi. Özgür Çeçen’in ölüm haberi, baba Necati Çeçen’e söylenemedi. Necati Çeçen, akşam saatlerinde yüksek ateş ve ishal şikayetiyle oğlunun yaşamını yitirdiği hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Necati Çeçen, gece kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Çeçen ailesinin diğer fertleri, aynı gün içinde aldıkları iki ölüm haberiyle yıkıldı. Özgür Çeçen ve Necati Çeçen’in cenazeleri, helallik alınması için Gülüç beldesindeki evlerine götürüldü. Baba ve oğulun cenazeleri, yan yana konularak dua edildi. Cenazelerin kaldırıldığı sırada Özgür Çeçen’in annesi ve Necati Çeçen’in eşi olan Hanife Çeçen, gözyaşlarına boğuldu. 3 çocuk babası Necati Çeçen’in 20 yıl önce diğer oğlu Şevket Çeçen’i de aynı hastalık sonucu kaybettiği öğrenildi.

Özgür Çeçen’in kayınpederi olan Örencik Mahalle Muhtarı Çağlar Özcan, damadının yaklaşık 15 yıldır kanser hastalığı ile mücadele ettiğini, dünürü Necati Çeçen’in ise aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini söyledi. Damadı ve dünürünü kaybetmenin acısını yaşadıklarını ifade eden Özcan, "Damadım 15 sendir kanser hastası. Uzun süredir de tedavi görüyordu. Dünürüm de hiçbir şey yoktu, rahatsızlandı. Çocuğunun öldüğünden haberleri yoktu. Gece aniden rahatsızlandı. İshal, kusma, ateş. Acile getirdim. Acilden sonra yoğun bakıma alındı. Gece de kalp krizi geçirerek vefat etti" dedi.

Özgür Çeçen ve Necati Çeçen’in cenazeleri, toprağa verilmek üzere Kozlu ilçesine bağlı Üçköy’e gönderildi.

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