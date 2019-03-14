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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA, Erkan BAY/ ELAZIĞ,(DHA)
14.03.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Acı olay çamaşırları sayesinde ortaya çıktı

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Acı olay çamaşırları sayesinde ortaya çıktı

ELAZIĞ'da yalnız yaşayan emekli müfettiş Rahmi Doğan (75), 3 gün önce balkona astığı çamaşırları toplamayınca şüphelenen komşularının ihbarı üzerine evinde öldü bulundu.

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  • Acı olay çamaşırları sayesinde ortaya çıktı
  • Acı olay çamaşırları sayesinde ortaya çıktı
  • Acı olay çamaşırları sayesinde ortaya çıktı
  • Acı olay çamaşırları sayesinde ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce balkona astığı çamaşırları toplamayan 75 yaşındaki yalnız yaşayan Rahmi Doğan'ı komşuları merak etti.

Doğan'ın hayatından endişe eden komşuları kapıyı çaldı ancak cevap alamadı. Komşular bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, eve girilebilmesi için itfaiyeden yardım istedi.

Binanın önüne gelen itfaiye ekipleri, araçtan merdiveni 2'inci katın balkonuna uzatarak içeri girdiğinde, yaşlı adamın hareketsiz yattığını gördü. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla hazır bekleyen sağlık ekipleri yaşlı adamı kontrol etti. Yaşlı adamın bir süre önce kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Doğan'ın cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın kalp krizi veya geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği belirtildi.

Doğan'ın, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan emekli müfettiş olduğu öğrenildi. 

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