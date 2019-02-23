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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.02.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

Acı olay... 16 yaşındaki çocuk arkadaşının ölümüne sebep oldu

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Acı olay... 16 yaşındaki çocuk arkadaşının ölümüne sebep oldu

Gaziantep’in Sarıbaşak mahallesinde 16 yaşındaki N.A, babasından habersiz aldığı araç ile kaza yaptı. Feci kazada ehliyetsiz sürücü N.A yaralanırken, yanında bulunan Devran Arı ise hayatını kaybetti.

Dün gece Gaziantep'te yaşayan 16 yaşındaki N.A, babası C.A'dan habersiz anahtarını aldığı arabayla mahallede dolaşırken 15 yaşındaki Devran Arı ile karşılaştı. Marketten şeker alıp eve getirmek için dışarı çıktığını söyleyen Devran Arı, arkadaşı N.A'nın araçla gezme teklifini kabul etti.

Acı olay... 16 yaşındaki çocuk arkadaşının ölümüne sebep oldu

Arkadaşların araçla gece turu, faciayla sonlandı. Sarıbaşak Mahallelesi'nde seyir halinde bulunan N.A idaresindeki 27 AV 807 plakalı araç, aşırı hız ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, önce yol kenarındaki kayalıklara ardından ise elektrik direğine çarptı. Yolun soluna savrulan ve devrilen araçta bulunan 15 yaşındaki Devran Arı, kazada hayatını kaybetti. Sürücü N.A ise kazada ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye arkadaşı ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Acı olay... 16 yaşındaki çocuk arkadaşının ölümüne sebep oldu

Sabah yapılan otopsinin ardından Devran Arı’nın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazeyi teslim alan Devran Arı’nın ailesi cenazeyi defin için köylerine götürdü.

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