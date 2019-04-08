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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)
08.04.2019 - 18:06, Son Güncelleme:

Acı haberi seladan öğrendi... Yan yana toprağa verildiler

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Acı haberi seladan öğrendi... Yan yana toprağa verildiler

ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ali Karadağ’ı (74) kaybettiğini köyde okunan seladan anlayan 55 yıllık eşi Hacıkadın Karadağ (73) da, kalp krizi sonucu öldü. Karadağ çifti yan yana toprağa verildi.

Alaplı’ya bağlı Kocaali köyünde yaşayan Ali Karadağ, sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kocaali Köyü Muhtarı Önder Karadağ, amcasının ölüm haberi üzerine köyde cenaze namazı için hazırlıklara başladı. Köy camisinde okunan selanın ardından eşinin öldüğünü anlayan Hacıkadın Karadağ da evde fenalaştı. Yakınları tarafından Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hacıkadın Karadağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çiftin 2 çocuğu ve yakınları aldıkları iki acı haberle yıkıldı.

Acı haberi seladan öğrendi... Yan yana toprağa verildiler



55 yıllık evli Hacıkadın ve Ali Karadağ çifti Kocaali Köyü Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

’BİRBİRLERİNİ ÇOK SEVERLERDİ’

Kocaali Köyü Muhtarı Önder Karadağ, amcasının ölüm haberi üzerine köy camisinden sela verdiklerini, yengesi Hacıkadın Karadağ’ın selayı duyduğunu belirterek, "Köy camisinden sela okunduktan sonra imam, amcamın ismini okudu duyuru için. Yengem evde selayı duymuş. O da yüksek tansiyon hastasıydı. Evde fenalaştı. Hastaneye kaldırdık ama kurtaramadık. Birbirlerini çok severlerdi" dedi.

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