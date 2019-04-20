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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.04.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Acı haberi okul dönüşü aldı

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Acı haberi okul dönüşü aldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarla dönüşünde kocasının kullandığı traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, acı haberi okul dönüşü alan kızı, babasına sarılıp gözyaşı döktü. Mahalle sakinleri de kadının ölümüyle gözyaşlarına boğuldu. 

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  • Eşinin kullandığı traktörün altında hayatını kaybetti
  • Eşinin kullandığı traktörün altında hayatını kaybetti
  • Eşinin kullandığı traktörün altında hayatını kaybetti
  • Eşinin kullandığı traktörün altında hayatını kaybetti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Hocalı Mahallesi'nde yaşayan ve izinli olduğu bildirilen Manavgat Belediyesi çalışanlarından Zeki K, eşiyle birlikte tarlada çalıştıktan sonra evlerine geri dönmek üzere yola çıktı.

Kavacık mevkiine geldiklerinde Zeki K.'nin kullandığı traktör, sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucunda yaklaşık 2 metrelik şarampole devrilerek ters döndü. Zeki K. devrilen traktörün altından kendi çabalarıyla çıkarken, yanında bulunan 55 yaşındaki eşi 1 kız çocuk annesi Emiş K. ise traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kazanın duyulmasının ardından başta ailenin yakınları olmak üzere mahalle sakinleri olay yerine akın etti.

Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi kurtarma, 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Emiş K.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, kurtarma ekibi talihsiz kadının cansız bedenini traktörün altından çıkardı. Emiş K.'nin cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin olay yerinde yaptığı inceleme ve otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Zeki-Emiş K. çiftinin kızları, acı haberi okul dönüşü servisten indikten sonra aldı. Genç kız, babasına sarılarak gözyaşı dökerken, arkadaşları genç kızı teskin etmeye çalıştı. 

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Son 24 saatte ne oldu? (20.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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