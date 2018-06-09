Acı haber geldi! Şırnak'ta hain tuzak

Bestler Dereler’de bulunan Kaval Dağı bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 özel harekat polisi ve 1 asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Yaralı güvenlik güçleri bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan özel harekat polisi Said Uslu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

TOKAT'TAKİ EVİNDE YAS

Şehit düşen Said Uslu'nun (29) acı haberi, Tokat'ın Erbaa ilçesindeki baba ocağına ulaştı.Acı haber, şehidin Erbaa'ya bağlı Karayaka beldesinde oturan babaevine ulaştı. Beldede yaşayan Ahmet-Abide Uslu çiftine oğullarının şehit olduğunu Kaymakam Bülent Karacan ve Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım bildirdi. Haberi alan anne baba ile aile fertleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. İki kardeşin büyüğü olan şehidin 1 ay önce Şeymanur Kavuncu Uslu ile nikah kıydığı, gelecek ay sonunda ise düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, başsağlığı için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Baba Ahmet Uslu evin önünde taziyeleri kabul etti. Bu sırada eve gelen yeğeni baba Ahmet Uslu'nun boynuna sarılıp "Amca ne olur şaka de, biz onun düğününü yapacaktık" diyerek gözyaşı döktü. Bugün kente getirilecek Şehit Özel Harekât Polisi Said Uslu'nun cenazesinin, akşam ilçe merkezinde düzenlenecek törenin ardından Karayaka beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.



