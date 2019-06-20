Acı haber geldi... Bir uyarı daha... Çok sayıda ilde etkili...

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Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Balıkesir

ve Zonguldak çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Bolu, Düzce, Tokat ve Ordu çevreleri ile Konya'nın kuzey, Ankara'nın güneybatı, Samsun'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklığın ülke genelinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İşte sağanağın etkili olduğu illerde son durum...

BARTIN

Hasankadı'da şiddetli yağışın ardından beldede hayat adeta durma noktasına geldi. Beldeye ulaşım bazı noktalardan kapanırken dereler taştı, tarlalar ve yollar sular içerisinde kaldı. Bazı ev ve işyerleri de su basması dolayısıyla hasar meydana geldi. Belde halkı eşyalarını kurtarırken ekiplerce güvenli bölgeye sevk edildi. Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. AFAD, UMKE, 112 ve jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Öte yandan kayıp 11 yaşındaki İsa Akgün ve 70 yaşındaki İbrahim Çeliktaş'ı arama çalışmaları sürüyor. Kayıp iki kişiyi aramak için bölgeye dalgıç ekipleri sevk edildi.

Bartın Valisi Sinan Güner gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yolda malzeme ve heyelan var. Ekip orayı aça aça geliyor bizim önümüzdeydi. Kozcağız yolu ekipler tarafından açıldı. Ulaşımı sağladık şuanda bütün iş makineleri heyelanın olduğu mahallede. Bizim için en kritik nokta 11 yaşındaki bir çocuk sele kapılmış kayıp. AFAD ekipleriyle jandarma kurtarma ekipleri sualtı dalgıç ekibi drone ile arama çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" ifadelerine yer verdi.



Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, "Arkadaşlar görüyorsunuz. Bütün Bartın burada. Bir çocuğumuz Dereköy Mahallemizde suya kapıldı. Yaşlı bir amcamız suya kapıldı. Afet durumundayız. evlerimiz gitti, yollarımız göçtü. Dereler taştı. Valimiz de geldi. İncelemelerde bulunuyorlar. Şuan itibariyle iki kişi kayıp. 11 yaşında bir çocuğumuz ve 70 yaşında bir amcamız kayıp" diye konuştu.

ACI HABER GELDİ

Bartın'ın Hasankadı beldesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde kaybolan iki kişiden biri olan İbrahim Çeliktaş’ın cansız bedenine ulaşıldı.



Bartın'ın Hasankadı beldesinde etkisini sürdüren şiddetli yağış sonrası sel felaketi yaşandı. Selde 11 yaşındaki İsa Akgün ile 81 yaşındaki İbrahim Çeliktaş kayboldu. Sualtı arama ekiplerinin çalışmaları neticesinde İbrahim Çeliktaş’ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler kayıp çocuğu bulmak içim çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanağın etkisiyle istinat duvarının çökmesi sonucu çevredeki 7 binada yaşayanlar tahliye edildi.



Alınan bilgiye göre, İzmit Bekirdere Mahallesi Mehmet Çağlar Sokak'taki 4 katlı 13 haneli binanın istinat duvarı sağanağın etkisiyle gece saatlerinde çöktü.

Bina sakinleri itfaiye, sağlık ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, istinat duvarı çöken bina ile çevredeki 6 binayı boşalttı.

Tedbir amacıyla tahliye edilen vatandaşlar, komşuları, yakınları ve belediyelerin misafirhanelerine yerleştirildi.

Binaların çevresine güvenlik şeridi çekilerek, kapıları mühürlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi ve Kaymakamlık ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Apartman sakini Fatih Çal, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay anında terasta olduğunu belirterek, "Önce patırtılar geldi ama ciddiye almadım. Daha sonra gümbürtü koptu. Duvarın aşağıya düştüğünü gördüm." diye konuştu.

Olayın ihmalden kaynaklandığını söyleyen Çal, "Belediye başta olmak üzere bütün ekipler yardımcı oldu, evler boşaltıldı. Ekipler kendi aralarında koordineli çalışıyor. En kısa sürede burası temizlenecek, tekrardan yapılacak. Oturma izninin çıkmasını bekliyoruz, mağduruz, dışarıda kaldık." dedi.

Muhammet Kocatekin de "Afet sonuçta, şahsi bir şey değil. Belediyemizin bununla ilgileneceğini umuyoruz. 'Elimizden geleni yapacağız' dedi başkanımız. Bu sözünde durmasını ve bir an önce mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

MALATYA

Malatya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin saçaklarının altında yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar kıyafetleriyle başlarını kapatarak, yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yollarda biriken sulardan dolayı trafik yavaş ilerledi.

AMASYA

Amasya'da şiddetli yağış nedeniyle bazı ilçelerde ve köylerde sel meydana geldi.



Amasya'nın Merzifon ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından oluşan sel nedeniyle Balgözü köyü ile ilçeyi bağlayan yol ulaşıma kapandı. Ulaşımın sağlanamadığı köye erişilebilmesi için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yağış ve sel nedeniyle çevredeki bazı tarım arazilerinde hasar oluştu. Jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmaları yapıyor.

ÇORUM

Çorum'da da dün geceden beri etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı, derelerin debisi yükseldi.

Çorum Belediyesine bağlı itfaiye, fen işleri ve temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, su baskınlarından etkilenen alanlarda çalışma başlattı. Birçok bölgede vatandaşlar da kendi imkanlarıyla temizlik yapıyor.

Sungurlu ilçesinde de yağış dolayısıyla ilçe merkezinden geçen Budaközü ve Diğ çaylarının debisi yükseldi. Oluşabilecek taşkınlara karşı belediye ekiplerince tedbir alındı. Sungurlu Belediyesinin atık su tesisini de su bastı.

Tesiste inceleme yapan Belediye Başkan Yardımcısı Bahri Sezen, tesisin zarar gördüğünü belirterek, "Çevre arazilerde oluşan selden arıtma tesisimiz zarar gördü. Tüm makine ve tesis çevresi sel suların ve çamurun altında kaldı. Belediye ekiplerimiz sabah saatlerinde sel sularını boşaltmaya ve çamurları temizleye başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çorum-Osmancık kara yolunun Sarmaşa mevkisinde sel sularının yola akması nedeniyle sürücüler güçlükle ilerliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce sağanak uyarısı yapılan kentte, yağışların hafta boyunca devam edeceği öngörülüyor.

MERSİN

Mersin’in Tarsus ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan sel hasara yol açtı.



Alınan bilgiye göre, sağanak nedeniyle ilçedeki bazı mahalleleri sel bastı.

Çokak Mahallesi'ndeki Zekeriya Çayan İlk ve Ortaokulunun bahçe duvarının 50 metrelik kısmı selin etkisiyle yıkıldı.

Çavuşlu Mahallesi'nde de dere yatağına yakın evlerin bahçesini su basarken, yollar zarar gördü, bazı elektrik direkleri devrildi.

Her iki mahalleye iş makineleri ile ekipler sevk edildi.

TRABZON

Trabzon'un Yomra ilçesinde sağanak nedeniyle bazı yollarda çökme meydana geldi.



İl genelinde birkaç gündür etkili olan yağışlar aralıklarla devam ediyor. Yomra ilçesinde de öğle saatlerinde başlayan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Yomra-Özdil-Yağmurdere grup yolunda dere taşkınlarına bağlı olarak çökmeler oluştu.

Güvenlik güçleri, sel ve heyelanlara karşı vatandaşları uyardı. Bölgede sürücülerin ise bazı noktalardan geçişlerine izin verilmiyor.

Öte yandan, Demirciler ve Oymalı mahallelerinde de yollarda sağanak nedeniyle hasar meydana geldiği öğrenildi.

YOZGAT

Yozgat Valisi Kadir Çakır, dolu ve selden zarar gören köylerde incelemede bulundu.



Vali Çakır, dolu ve selden zarar gören merkeze bağlı Lök, Topçu ve Gökçekışla köyü ile Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy, İbrahimhacılı, Saatli ve Kızılyar köylerinde köy halkın sorunlarını dinledi.

İnceleme sonrası dolu ve selden en fazla etkilenen Lök köyünde gazetecilere açıklamada bulunan Vali Çakır, Yozgat'ta 14 Haziran'dan itibaren, son yıllarda hiç görülmedik şekilde yağmur oluştuğunu söyledi.

Şiddetli yağışın, beraberinde su baskınlarını getirdiğini ifade eden Çakır, "Birçok köyümüzde de şiddetli şekilde dolu düştü. Başta Lök köyümüz olmak üzere birçok köyümüzde ekili alanlarda büyük hasar meydana geldi. Hasar tespitlerini hızla yapıyoruz ama aynı gün yağış meydana gelmesi dolayısıyla hasar tespitlerini yenilemek zorunda kalıyoruz." dedi.

Arazi hasar tespitlerinin sağlıklı yapılabilmesi için suyun çekilmesi gerektiğini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Köylerimizde mağduriyetler oluşmuş, bazı evlerimiz yıkılmıştır. AFAD ekiplerimiz birçok köyümüzde mağdur olan vatandaşlarımızı kurtarmıştır. Şu an itibarıyla can kaybımız yoktur. Maalesef hayvanlar telef olmuştur. Bunlarla ilgili bütün çalışmalarımız devam etmektedir. Sigorta kapsamında olan araziler düşüldükten sonra diğer arazilerin tespiti yapılarak Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza iletilecektir. Yine hasar olan evlerdeki hasar da AFAD'a iletilecektir. Köylülerimize geçmiş olsun diyoruz. Allah beterinden saklasın, pazar gününe kadar yağmur ve dolu ihtimali olabilir, vatandaşımızı uyarıyoruz. Öncelikle Allah hepimizin canlarını korusun. Mal canın yongası, elimizden geleni yapacağız. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum."

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, kentte yaklaşık 70 bin dekar alanın doludan zarar gördüğünü, çiftçinin mağdur olduğunu belirtti.

Lök köyü sakinlerinden Sefa Kaya da (35) kendisinin genç çiftçi projesinden yararlanarak köye döndüğünü söyledi.

Dolunun ekili alanlara büyük zarar verdiğini, ürünleri hasat edilemez hale getirdiğini belirten Kaya, "Çiftçinin bankalara borcu var, 2-3 ay sonra tekrar ekim yapılması gerekiyor, bunun için tohum lazım, gübre lazım, mazot lazım, bunların nereden alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Cumhurbaşkanı Yardımcımız hemşehrimiz Sayın Fuat Oktay Bey'den yardım bekliyorum." diye konuştu.

Vatandaşlar ziyaretlerinden dolayı Vali Çakır'a teşekkür etti.

Vali Çakır'ın köylerde yaptığı incelemelerde İl Tarım ve Orman Müdürü Ziyaattin Özdemir, İl AFAD Müdürü İbrahim İbiş, Meteoroloji Müdürü Veysel Çıplak, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Nazif Yılmaz, Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz ve diğer ilgili kurum müdürleri de hazır bulundu.

DÜZCE

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde etkili olan sağanağın ardından hasar gören bölge, drone ile havadan görüntülendi.



İlçede önceki gün etkili olan sağanağın ardından bazı derelerin taşması sonucu Çamlıbel, Hacıyakup ve Açma köylerindeki ev ve ahırlarda yaşanan su baskınlarına yönelik İl Afet Müdahale Planı kapsamında yapılan çalışmalar sürdürülüyor.

Selde zarar gören dere yataklarının düzeltilmesi için İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri ekipleri iş makineleriyle çalışma yaparken İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İller Bankası ile Karayollarında görevli 25 kişilik ekip, altyapı, içme suyu ve ulaşım konularında hasar tespit çalışması yürütüyor.

Bölgede drone ile havadan yapılan çekimlerde, ekiplerin yol temizleme, devrilen ağaçları kaldırma ve hasar tespit çalışmaları yer alıyor.

Öte yandan, Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgedeki 18 evin zarar gördüğünün tespit edildiği belirtildi.

ELAZIĞ

Elazığ'da sağanak sonucu alt geçitte biriken suda mahsur kalan baba ve oğlu, botla kurtarıldı.



Kentte yaklaşık bir saat süren sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrası caddelerden ve ara sokaklardan gelen yağmur suları, İstasyon Caddesi'nde bulunan alt geçidi bir anda doldurdu.

Bu esnada seyir halindeki bir kamyon, alt geçidi dolduran yaklaşık 2 metre derinliğindeki su birikintisinde mahsur kaldı. Boğulma tehlikesi geçiren kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan oğlu, kamyonetin üstüne çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Alt geçitte mahsur kalan baba-oğul, daha sonra olay yerine getirilen AFAD'a ait botla bulundukları yerden kurtarıldı.



Yağışla birlikte bazı yollarda su birikintileri oluşurken, yayalar ve sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

ADANA

Adana'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.



Sağanak nedeniyle kent merkezinde su birikintileri oluştu.

Yollarda biriken sular yüzünden araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Şiddetli yağışa yakalanan yayalar ise otobüs durakları ile kapalı mekanlara sığındı.

SAMSUN

Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Çaltı Mahallesi’nde sağanak yağıştan dolayı su baskınları yaşandı. Yaşanan su baskınları sonucunda birçok üreticinin mahsulü sular altında kalırken, üreticiyi büyük zarara uğrattı.

Çarşamba ilçesine bağlı Çaltı Mahallesi’nde yaşanan sağanak yağış sonrası mahalleli, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan ilgili drenaj kanallarının plansız ve yetersiz olduğu iddia edilirken, geçtiğimiz yıllarda da benzer durumla karşılaştıklarını hatırlatarak, DSİ'nin yapmış olduğu drenaj kanallarındaki suların tek bir kanalda toplanması, tek bir kanalda toplanan suyun denize deşarj noktasının da açık olmaması, deşarj için gerekli olan aktarma pompalarının yapılmadan kanalların açılmış olmasının sonucunda büyük kayıplar yaşadıklarını söylediler.

Çaltı Mahallesi’nde ikamet eden ve çiftçilikle geçimini sağlayan mahalleliler, yaşadıkları durum nedeniyle büyük zararlara uğradıklarını belirterek, bu sorunla önceki yıllarda da karşılaştıklarını, defalarca çözüm yolu aramalarına rağmen hiçbir yetkilinin soruna el atmadıklarını iddia ettiler.

KARABÜK

Karabük’te aniden bastıran ve etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinde hayat durma noktasına gelirken, çok sayıda araç ve iş yeri sular altında kaldı.

Şehir merkezi başta olmak üzere birçok noktada etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. 15 dakika boyunca etkili olan ve metrekareye 31 kilogram yağışın düştüğü Karabük’te özellikle Hürriyet Caddesi üzerinde yer alan çok sayıda iş yeri ve park halindeki araçlar sular altında kaldı.

Su birikintilerinden geçmeye çalışırken arızalanan bazı araçlar ise yolda kaldı. Kent merkezinde bulunan battı-çıktıda ise trafik tamamen durdu. Belediye ekipleri tıkanan mazgalları açarak su tahliye çalışmaları yaptı.

Yaşanan olaya bazı esnaf tepki gösterirken, kimi vatandaş ise olta ile balık tutar gibi yaparak tepki gösterdi.