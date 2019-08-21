Acı haber geldi... Annesinin feryatları yürekleri dağlamıştı
Adana’da ağabeyi ve arkadaşlarıyla gittiği piknikte serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi yaşayan, bir süre sulama kanalı içerisinde kalan ve Can-Kur ekiplerinin gelmesiyle bulunup sudan çıkarıldıktan sonra kalbi tekrar çalıştırılan genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Adana’nın Merkez Yüreğir ilçesine bağlı İsmailiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda sulama kanalı kenarında piknik yaparken serinlemek için kanala giren Ali Ekber Göçer, iyi yüzme bilmemesi nedeniyle suda batmaya başladı. Yardım etmek için kanala giren ağabey Kadir Göçer de kardeşini kurtaramayınca Can-Kur ekiplerine haber verildi. Can-Kur ekiplerinin gelmesiyle sudan çıkartılan ve ilk yardım yapılmasının ardından kalbi tekrar çalıştırılan Ali Ekber Göçer, kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Ali Ekber Göçer’in cenazesi Adana Adli Tıp morguna kaldırıldı.
ANNESİ HERKESİ AĞLATTI
Göçer'in annesi Senem Göçer ise "Ali Ekber oğlum duy sesimi" diye ağıt yakarak herkesi ağlatmışyı. Bir süre ambulansın içinde Göçer'e kalp masajı yapıp kalbi yeniden çalıştırılmıştı Göçer'in yakınları ambulansa tutunarak onun geri dönmesini gözyaşları içinde izlemişti.
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