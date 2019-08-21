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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.08.2019 - 19:27, Son Güncelleme:

Acı haber geldi... Annesinin feryatları yürekleri dağlamıştı

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 Adana’da ağabeyi ve arkadaşlarıyla gittiği piknikte serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi yaşayan, bir süre sulama kanalı içerisinde kalan ve Can-Kur ekiplerinin gelmesiyle bulunup sudan çıkarıldıktan sonra kalbi tekrar çalıştırılan genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

Adana’nın Merkez Yüreğir ilçesine bağlı İsmailiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda sulama kanalı kenarında piknik yaparken serinlemek için kanala giren Ali Ekber Göçer, iyi yüzme bilmemesi nedeniyle suda batmaya başladı. Yardım etmek için kanala giren ağabey Kadir Göçer de kardeşini kurtaramayınca Can-Kur ekiplerine haber verildi. Can-Kur ekiplerinin gelmesiyle sudan çıkartılan ve ilk yardım yapılmasının ardından kalbi tekrar çalıştırılan Ali Ekber Göçer, kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. 

Hayatını kaybeden Ali Ekber Göçer’in cenazesi Adana Adli Tıp morguna kaldırıldı. 

ANNESİ HERKESİ AĞLATTI

Göçer'in annesi Senem Göçer ise "Ali Ekber oğlum duy sesimi" diye ağıt yakarak herkesi ağlatmışyı. Bir süre ambulansın içinde Göçer'e kalp masajı yapıp kalbi yeniden çalıştırılmıştı Göçer'in yakınları ambulansa tutunarak onun geri dönmesini gözyaşları içinde izlemişti. 

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