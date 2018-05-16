Acı haber 67 gün sonra geldi

Olay, 10 Martta Borçka ilçesi Muratlı köyünde meydana geldi. Muhammet Ay ve Ekrem Aydın’ın (40) içinde bulunduğu tekne, Muratlı Baraj Gölü'nde alabora oldu.

Ekrem Aydın yüzerek kıyıya çıkmayı başarırken, Muhammet Ay ise gölde kayboldu. Ekrem Aydın olay yerine gelen ambulansla kontrol amaçlı Borçka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayıp Muhammet Ay için başlatılan arama çalışmaları sonuç vermedi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ FARK ETTİ

Baraj gövdesinde biriken çöpler arasında hareketsiz birinin olduğunu fark eden barajın güvenlik görevlisi durumu ilçe jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin incelemesinde baraj gölünden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi.

Savcının olay yeri incelemesinin ardından ceset Borçka Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Cesedin, baraj gölünde tekne alabora olması sonucu kaybolan ve uzun süren aramalara rağmen bulunamayan Muhammet Ay'a ait olduğu belirlendi.