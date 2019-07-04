Acı gününde danışmanını yalnız bırakmadı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iletişim koordinatörü olan Okan Konuralp’in, önceki gün vefat eden babası Fuat Konuralp için dün Düzce’de cenaze töreni düzenlendi.
Kılıçdaroğlu da beraberinde TBMM Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Seyit Torun’la, Fuat Konuralp’in cenaze törenine katıldı ve Konuralp Ailesi’ne başsağlığı dileğinde bulundu.
Konuralp’in cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine çok sayıda eski ve yeni milletvekiliyle birlikte, aile yakınları ve Düzceliler katıldı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra taziye evine geçti. Hayatını kaybeden emekli öğretmen Fuat Konuralp, Nermin Konuralp’le evli, dört çocuk babası ve iki torun sahibiydi. CHP Genel Merkezi de, Fuat Konuralp’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.
Konuralp’in cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine çok sayıda eski ve yeni milletvekiliyle birlikte, aile yakınları ve Düzceliler katıldı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra taziye evine geçti. Hayatını kaybeden emekli öğretmen Fuat Konuralp, Nermin Konuralp’le evli, dört çocuk babası ve iki torun sahibiydi. CHP Genel Merkezi de, Fuat Konuralp’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.
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