Acı gerçek 5 gün sonra farkedildi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAcı gerçek 5 gün sonra farkedildi!
GeriGündem Acı gerçek 5 gün sonra farkedildi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
23.01.2019 - 01:06, Son Güncelleme:

Acı gerçek 5 gün sonra farkedildi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Acı gerçek 5 gün sonra farkedildi!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, apartman sakinlerinin kokudan şüphelenmesi üzerine binaya gelen polis ekipleri, zemin katta oturan Ertuğrul Tekin’in (57) cansız bedenini buldu. Yaklaşık 5 gün önce yaşamını yitirdiği tahmin edilen Tekin'in şüpheli ölümü için soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 1849/8 Sokak'taki 4 katlı apartmanda meydana geldi.

Apartman sakinleri, yaklaşık 5 gündür binada yayılan kötü kokudan şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Apartman sakinleri gelen polis ekiplerine zemin katta oturan Ertuğrul Tekin’den de bir süredir haber alamadıklarını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, Tekin’in kapısını çaldı. Açan olmayınca, polis kapıyı çilingir yardımı ile açtı. Daireye giren polis ekipleri, yatak odasında Tekin'in cansız bedeni ile karşılaştı. Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan Tekin’in şüpheli ölümü nedeniyle soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilen Ertuğrul Tekin’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tekin’in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Meteoroloji'den kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor

O polise 126 yıl hapis cezası

Piknik faciası! 15 yaşındaki öğrencisiyle birlikte...

Hastanede ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var