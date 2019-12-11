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DHA
11.12.2019 - 18:18, Son Güncelleme:

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı

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Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 ay önce Sarıseki sahiline vuran, başı ve kolları olmayan cesedin balık avı için denize açılan Hakan Şen'e (35) ait olduğu belirlendi.

Arsuz İlçesi Karaağaç Mahallesi'nde geçtiğimiz şubat ayında balık avı için denize açılan Hakan Şen'den bir daha haber alınamadı.

Yapılan tüm çalışmaya rağmen Şen'den bize rastlanmadı. 4 ay önce Sarıseki sahiline başı ve kolları olmayan erkek cesedi vurdu. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı

Kayıp kişilerden alınan DNA örnekleriyle cesetten alınan örneklerin karşılaştırılması sonucu cesedin kayıp Hakan Şen'e ait olduğu belirlendi.

Aile, cenazeyi toprağa vermek üzere teslim aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Deniz kıyısında kafası ve kolları olmayan ceset bulunduHatay'ın İskenderun ilçesinde deniz kıyısına vurmuş halde başı ve kolları olmayan bir erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre olay İskenderun Sarıseki mahallesinde deniz kıyısında Yunus sütunları adı verilen bölgede yaşandı. Denize girmek için bölgeye gelen bir kadın sahilde kıyıya vurmuş halde bir ceset olduğunu görünce durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede ve ceset üzerinde detaylı araştırma yaptılar. Cumhuriyet savcısının da olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından başı ve kolları olmayan ve 35 yaş üzerinde olduğu tahmin edilen erkek cesedi otopsi yapılmak üzere İskenderun devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin başının ve kollarının nasıl koptuğu olayın cinayet olup olmadığının tespiti için soruşturma başlatılırken bir yandan da denizde yakınları kayıp olan ailelerle iletişime geçildi.
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Deniz kıyısında kafası ve kolları olmayan ceset bulundu
Deniz kıyısında kafası ve kolları olmayan ceset bulundu
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