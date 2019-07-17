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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
17.07.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Acı bekleyiş sona erdi... Kimliği belli oldu

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Acı bekleyiş sona erdi... Kimliği belli oldu

ANTALYA'da Güver Uçurumu'nda bulunan erkek cesedinin, 45 gün önce aynı bölgede kaybolan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'a (20) ait olduğu anlaşıldı. Baba İhsan Yıldız, cesedin üzerinden oğlunun kimliğinin çıktığını belirterek, "Oğlumun cenazesini sonunda buldum. Kesin ölüm nedeni otopside anlaşılacak" dedi.

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  • Acı bekleyiş sona erdi... Kimliği belli oldu
  • Acı bekleyiş sona erdi... Kimliği belli oldu
  • Acı bekleyiş sona erdi... Kimliği belli oldu
  • Acı bekleyiş sona erdi... Kimliği belli oldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu'nda yürüyüşe çıkan Anadolu Kanyoning Kulübü üyesi bir grup gezgin, geçen pazartesi günü uçurumun tabanında insan iskeletine benzeyen kemik parçaları görünce durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ve AFAD ekibi, saatler süren çalışma sonunda iskelete ulaştı.

Acı bekleyiş sona erdi... Kimliği belli oldu


Yapılan incelemede erkeğe ait olduğu tespit edilen iskelet parçaları, sarp kayalıklar nedeniyle çıkarılması uzun süreceği ve karanlığa kalacağı için çalışmalara ara verildi.

Dün sabah çalışmalara devam eden ekipler, 6 saatlik uğraşın ardından cesedi 120 metrelik uçurumun tabanından yukarı çıkarmayı başardı. Cenaze aracına konulan ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'OĞLUMUN CENAZESİNİ SONUNDA BULDUM'

Adli tıpta incelenen cesedin üzerinden, Eyyüphan Yıldız'a ait kimlik çıktı. Baba İhsan Yıldız, otopsi işlemlerine yardımcı olması için DNA örneği verdi. İhsan Yıldız, "Oğlumun cenazesini sonunda buldum.

Üzerinde oğluma ait kimlik çıktı. Kesin ölüm nedeni İstanbul'da yapılacak otopsinin ardından belirlenecek" dedi. Cenaze, otopsi için İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na götürüldü.

150 metrelik kanyondaki ceset 4 saate çıkarıldı
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