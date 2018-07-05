Acı bekleyiş... Baba ve iki kızı aranıyor

Alınan bilgiye göre, Yarseli Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Korkmaz (49), üvey kızları Safiye Aslan (15) ve Emine Aslan (12) ile Yarseli Barajı yanındaki tarlalarına fasulye ekmeye gitti.



Bir müddet sonra baba Korkmaz, serinlemek amacıyla girdiği baraj gölünde çırpınmaya başladı. Bunun üzerine durumu fark ederek babalarını kurtarmak için gölete atlayan Aslan kardeşler ile Korkmaz, suda kayboldu.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.



Suda kaybolan baba ve kızların bulunması için Adana'dan kurtarma ekiplerinin beklendiği öğrenildi.