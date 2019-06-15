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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.06.2019 - 08:39, Son Güncelleme:

Acemi çapkınları akıllı saat ele verdi

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Acemi çapkınları akıllı saat ele verdi

İki iş adamının ihanetini akıllı saatlerdeki sağlık uygulaması ortaya çıkardı! Yurt dışından dönen kocasının nabzının gece 160'a çıktığını gören eşi aldatıldığını anladı. Bodrum'da ise iş adamını yaktığı kalori ele verdi.

İş dünyasından iki ünlü erkek, eşlerine ihanet ederken yakayı ele verdi. Acemi çapkınların foyası, akıllı saatlerindeki sağlık uygulaması yüzünden ortaya çıktı.

İlk olayda; aldatılan eş, seyahatten dönen kocasının saatindeki sağlık uygulamasından attığı adım sayısının hep gece 01.00'den sonra arttığını ve nabzının 160'a çıktığını görünce durumu çözdü. Evde olay çıktı. 'Çarpıntım tuttu, rüya görüyordum' diyen eşin ihaneti ortaya çıktı.

İkinci vaka ise her gün yürüyen, özel yemekler sipariş edip, özel süt tüketen bir çift arasında yaşandı. Bodrum'da yaşayan sportmen erkeğin belli günlerde 'iş görüşmesine gidiyorum' diyerek ortadan kaybolduğu karısının gözünden kaçmadı.

Akıllı saat uygulamasını inceleyen kadın, kalori ve nabızları rapor rapor dökerek acı gerçeği ortaya çıkardı. (Sabah Gazetesi - Funda Karayel)

 

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