Aç kalıp şehre inen domuzları elleriyle beslemeye başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler semtini yaban domuzları bastı. Dağda yiyecek bulmakta zorlanan domuzlar, yazlık sitelerin bulunduğu yere indi. Kalabalık grup halinde şehre inen domuzları gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, kimileri de aç kalan domuzları beslemeye başladı.

ELLERİYLE BESLEMEYE BAŞLADI

Yazlık site sakinlerinden Bayram Arslan, her gün ilçede yiyecek avına çıkan domuzların aç kalmasına dayanamayarak onları beslemeye başladı. Poşeti doldurduğu ekmekleri ve karpuz kabuklarını elleriyle domuzlara yediren Bayram Arslan, domuzların kendilerine alıştığını ve her gün akşamın aynı saatinde ilçeye geldiğini söyledi.

Bayram Arslan'ın domuzları elleriyle besleme duyarlılığını gören vatandaşlar da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.



