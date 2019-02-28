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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selma KUNAR/DHA
28.02.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Aç kalan yılkı atları ölüyor

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Aç kalan yılkı atları ölüyor

ANTALYA'nın bazı bölgelerinde yaşayan yılkı atları, çok sayıda dağ köyünün boşaltılmasıyla birlikte sahipsiz kaldı. Bir yandan özgürlüklerine kavuşan atlar, diğer yandan ise açlıkla mücadele ediyor.​

Antalyalı bir grup dağcı ve fotoğraf tutkunu, Beydağları, Toroslar ve Akseki'de kalan son yılkı atlarını görüntülemek için 80 kilometre araç yolculuğu, 12 kilometre de tırmanış yaparak bölgeye ulaştı. Fotoğrafçılar, günler süren uğraşın ardından atları drone ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeyi başardı. Sisle ve karla kaplı ormanlık alanda kardelen çiçeklerinin arasında gruplar halinde görüntülen yılkı atları, sahipsizlik ve terk edilmişlikleriyle yürek burkuyor.

'GÜNLERCE FOTOĞRAFLARINI ÇEKMEK İÇİN UĞRAŞTIK'

Antalyalı dağcı ve profesyonel rehber Cuma Gök, bir grup dağcı arkadaşıyla birlikte çıktıkları bu yolculuğu anlattı. Gök, “Çekimlerimizi Beydağları ve Toroslar ile Akseki'de yaptık. Antalya'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan yılkı atları çok vahşi. Sürü halinde diyemesek de grup halinde görülüyorlar. Onlarcası bir arada. Bu atları görüntülemek gerçekten çok çok zordu. Günlerdir onların peşindeyiz. Çok yabaniler. Yaklaşamıyoruz bile. Bu nedenle çoğu görüntüleri drone ile çekebildik" dedi.

DURUMLARI ÇOK ÜZÜCÜ

Doğaya terk edilen onlarca yılkı atının en büyük sorununun açlık olduğunu ifade eden Gök, “Bu gerçekten çok üzücü. Yılkı atları artık açlıktan ölmeye başladı, çünkü besin bulamıyorlar" diye konuştu.

Pek çok yılkı atının bu nedenle telef olduğunu sözlerine ekleyen Gök, bu hayvanların vahşi doğa içerisinde gruplar halindeki görüntülerinin ise pek çok fotoğraf tutkununu kendisine çekmeye başardığını söyledi.

YILKI ATI

Yüzyıllardır sahibinin yük taşımakta kullandığı yılkı atları, kış aylarında doğaya salınır, yaz döneminde yeniden sahibi tarafından geri getirilir. Sahibinin, bakım masrafı yüzünden doğaya saldığı bu atların sağ kalma olasılıkları da düşük. Kaderine terk edilen bu atların sayısı, günümüzde dağ köylerinin boşalıp kentlere göç etmesiyle hayli arttı.

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