Aç kalan domuzlar mısır tarlasına indi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aç kalan domuzlar mısır tarlasına indi.
Siverek ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Karakeçi köyünde, aç kalan ve mısır tarlasına inen domuzlarla karşılaşanlar gözlerine inanamadı.
Hemen cep telefonuyla o anları kaydeden vatandaşların şaşkınlığı aralarındaki konuşmalara yansıdı.
İlk defa domuz gördüklerini söyleyen mahalle sakinleri, tarladaki 2 domuzun nereden geldiğini anlamadıklarını ve bağrışınca kaçtıklarını ifade etti.
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