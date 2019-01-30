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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - İHA
30.01.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

Aç kalan civcivler telef olmaya başlamıştı! Açıklama geldi…

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Aç kalan civcivler telef olmaya başlamıştı! Açıklama geldi…

Adana'da faaliyet gösteren ve bir süre önce konkordato ilan eden bir tavukçuluk firması yem bulamadığı için yüzlerce civciv, Mersin'deki çiftliklerde açlıktan telef olmaya başlamıştı. Konu ile ilgili Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada tavukçuluk firmasındaki kanatlı hayvanlara yem tedarikinin başladığı bildirildi.

Adana'da faaliyet gösteren ve konkordato ilan eden bir tavukçuluk firması yem bulamadığı için yüzlerce civciv, Mersin'deki çiftliklerde açlıktan telef olmaya başlamıştı.

MERSİN TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ: YEM TEDARİKİ BAŞLADI

Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğünden, konkordato ilan eden tavukçuluk firmasındaki kanatlı hayvanlara yem tedarikinin başladığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, konkordato ilan eden Adana'daki bir tavukçuluk firmasının, Adana ve Mersin'deki işletmelerinde bulunan yaklaşık 2 milyona yakın kanatlı hayvana, hukuki ve ticari nedenlerden dolayı bir süredir yem tedariki yapılamadığı anımsatıldı.     

Açıklamada, sorunun çözülmesi için yoğun çaba harcandığı belirtilerek, "Bugün itibarıyla yeni firmalarla yapılan sözleşmeler doğrultusunda yemler işletmelere ulaşmıştır." ifadesi kullanıldı.

BAKAN PAKDEMİRLİ DE AÇIKLAMA YAPTI    

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de konuyla ilgili Sakarya'da yaptığı konuşmada şunları söylemişti:     

"Tabii ki gönül bunları görmek istemiyor ama serbest piyasa koşullarında yaşıyoruz. Bunu yaşarken de işte bir yandan bazı firmalar batıyor, bazı firmalar çıkıyor. Konkordato etmiş bir firmanın bu işte yem desteği sağlayamadığını gördük. Tarafımızca yapılan girişimlerden sonra yapılan protokollerle artık yem desteğinin sağlanacağını ve civcivlerimizin yaşayacağını öğrendik. Bu tabii ki hem beni hem bakanlığımız bürokratlarını ve kamuoyu vicdanını rahatlatan bir gelişme olmuştur."     

Mersin'de 2 milyon civciv ölüme terk edildi
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