AB’yle yeniden ‘Helsinki ruhu’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAB’yle yeniden ‘Helsinki ruhu’
GeriGündem AB’yle yeniden ‘Helsinki ruhu’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Erdinç ÇELİKKAN - ANKARA
10.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AB’yle yeniden ‘Helsinki ruhu’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AB’yle yeniden ‘Helsinki ruhu’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66’sının tamamlandığını belirterek, “Kalan 6 kriterle ilgili adımları en kısa zamanda atarak AB’nin ne kadar samimi olduğunu göreceğiz. Türkiye’nin Helsinki’de resmen aday ilan edilişinin 20’nci yılında ‘Helsinki Ruhunu’ tekrar canlandıracak çalışmalara ağırlık vermeliyiz” dedi.

Beştepe’deki 6. Reform Eylem Grubu Toplantısı’nda AB’ye önemli mesajlar veren Erdoğan, özetle şunları söyledi:

AB’NİN İHTİYACI DAHA FAZLA

“Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi kurucu değerlerini ekonomik ve sosyal kalkınmayla harmanlayan AB, dünyadaki birçok ülke içinde ilham kaynağı oldu. Tam 60 yıldır AB’ye tam üye olmanın mücadelesini veriyoruz. 60 sene içinde maruz kaldığımız onca çifte standarda rağmen asla vazgeçmedik, yolumuzdan geri dönmedik. Türkiye’yi Avrupa ailesinin dışına atmaya çalışanlara inat yolumuza ısrarlı şekilde devam ediyoruz. AB’nin Türkiye’ye olan ihtiyacı Türkiye’nin AB’ye olan ihtiyacından daha fazladır. Avrupalı muhataplarımızın da ideolojik önyargılarını bir tarafa bırakıp meseleye adalet ve hakkaniyet çerçevesinde yaklaşmalarını ümit ediyoruz.

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

Türkiye’ye yönelik ayrımcı ve dışlayıcı politikalara son vererek uzun vadeli bir vizyonla kazan-kazan anlayışı içinde süreci ilerletmelerini bekliyoruz. Temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi bizim için temel önceliktir. Bu doğrultuda atılması gereken adımları gerekirse Kopenhag değil, Ankara kriterleri der ve yola devam ederiz. Ekonomimizi güçlendirmek için yapısal reformlara daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor. Bunların en önemlisi yargı alanında atacağımız adımlar olacaktır. Bu süreçte hâkim ve savcılarımızın eğitimlerinin en üst kalitede sunulması için Adalet Akademisi’ni yeni yapısıyla tekrar hizmete aldık. Yargı Reformu Stratejisi’ni kamuoyuyla paylaşıp buradaki reformları hızlıca hayata geçirirsek piyasalara da olumlu mesaj verir, yatırımlara ivme kazandıracak ortamı hazırlamış oluruz.

AB NE KADAR SAMİMİ, GÖRECEĞİZ

Önümüzdeki süreçte Türkiye-AB ilişkilerinde kazanımımız olacak alanlara odaklanmalıyız. Bunların başında vatandaşlarımıza vize serbestisinin sağlanması ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi geliyor. AB’nin vize serbestisi sağladığı diğer ülkelerle kıyas dahi kabul edilmeyecek düzeyde bulunduğumuz açıktır. Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66’sını tamamlamış durumdayız. Kalan 6 kriterle ilgili atabileceğimiz adımları en kısa zamanda atarak AB’nin vize serbestisinde ne kadar samimi olduğunu göreceğiz. Vize serbestisinin etkisini kapsamlı analiz etmemiz gerekiyor. Ticaretimize ve ekonomimize katkısı ve özellikle işadamlarımızın işlerini kolaylaştırıcı etkisi göz ardı edilemez.”

BİRİLERİNİN BİZİ MİNDER DIŞINA ATMASINA MÜSAADE ETMEYİZ

MENFAATLERİMİZ doğrultusunda AB ile dış politika, ulaştırma, enerji, ekonomi, güvenlik, terörle mücadele alanlarında üst düzey diyaloğu sürdürmeli ve zirveleri düzenli hale getirmeliyiz. Türkiye’nin Helsinki’de resmen aday ilan edilişinin 20’nci yılında Helsinki ruhunu tekrar canlandıracak çalışmalara ağırlık vermeliyiz. Türkiye olarak yol haritamız ve pusulamız bellidir. AB’ye tam üyelik müzakerelerinde ne baskılara boyun eğeceğiz ne de birilerinin bizi minder dışına atmasına müsaade edeceğiz. Ülkemizin bekasına dair meselelerde gerekli hassasiyete göstererek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hiç kimse Türkiye’yi sonuçta kaybedeceği, zararlı çıkacağı bir denklemi kabul etmeye zorlayamaz. Tavrımız her zaman ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini gözetmek olacaktır. Bizim için hiçbir şey Türkiye’den Türk milletinin istikbalinden vatanımızın bekasından daha mühim, daha önemli değildir.

GÖÇ YÜKÜNÜ TEK BAŞIMIZA SIRTLADIK

DİĞER taraftan AB ile işbirliğimizi özellikle göç alanında etkin olarak sürdürüyoruz. 18 Mart mutabakatını iyi niyetli şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Bu tavır Türkiye’nin ahde vefa ile hareket ettiğinin en önemli göstergesidir. AB de bu yönde hareket etmelidir. Avrupa’nın yük paylaşımı noktasında ülkemize verdiği sözleri tam olarak yerine getirmediği bir vakıadır. Suriye kaynaklı düzensiz göç yükünü tek başına sırtlamak zorunda kalıyoruz. Hem doğu hem batı sınırlarımızın güvenliğini etkin şekilde korumaya devam ediyoruz. Bu durum sınır güvenliğini sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın güvenliği olarak ele aldığımızın işaretidir. Bir diğer önemli konu da Gümrük Birliği’nin güncellenmesidir. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sadece Türkiye’nin değil birliğin de yararınadır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Çok ama çok acı... Şakalaşıyorlardı... 20 saniyede felaket!

Dehşet saçmıştı... Cinayetlerde kan donduran detaylar ortaya çıktı

Sondaj çalışması çıldırttı...Yunan ve Rum liderler Türkiye'yi AB'ye şikayet etti