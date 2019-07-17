AB’ye yaptırım resti: Bu topraklarda değeri yoktur

DARBECİLERE KARŞI ÇIKACAĞIZ

“Kimden gelirse gelsin, hangi gerekçe ile gelirse gelsin her zaman, her yerde, her ortamda darbecilere ve darbe girişimlerine karşı çıkacağız. Bugüne kadar Türkiye’de demokrasi toparlanamamışsa, doğru dürüst temel bir uzlaşma ile anayasa yürürlüğe girmemişse temel nedeni darbelerdir. Türkiye’nin bütün kesimlerin katılacağı demokratik, güçlü bir anayasaya ihtiyacı var. Böylece toplumda hiç kimse, hiçbir grup ‘Ben Anayasa değişikliğinin dışında kaldım’ demeyecektir. Kitapçığı eline aldığında bu anayasa korunmalı diyeceği bir anayasaya ihtiyacımız var.

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden hepimiz mağdur olduk. 251 şehidin kanlarının yerde kalmaması için bir büyük aydınlanmaya ihtiyacımız var. FETÖ’nün siyasi ayağının aydınlanması lazım. 251 şehidimiz var. Dolayısıyla dediler ki, bu şehit yakınları için yardım kampanyası açacağız. Açtılar. 309 milyon lira nerede?

ÖNCE SÖZÜNÜ TUT

AB bize yaptırım uygulama kararı almış Doğu Akdeniz dolayısıyla. Doğu Akdeniz’de bizim haklarımız var, sonuna kadar savunacağız. AB, Türkiye’ye karşı hep çifte standart uygulamıştır. Dediler ki Kıbrıs’ta barışı sağlayacağız, Annan Planı’nı referanduma sunacağız, Türkler buna evet derse çözülecek. Doğrudan Ticaret Tüzüğü yapacağız, Rumlar ‘hayır’ dediği takdirde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile oturacağız ticaret yapacağız dediler. Annan Planı’na Türkler ‘evet’ dedi, Rumlar ‘hayır’ dedi. Nerede peki bu AB, nerede bu Doğrudan Ticaret Tüzüğü?

Kalkmışlar bize ambargo uygulayacaklarmış, sen önce verdiğin sözü tut. Türkiye’nin çıkarları aynı zamanda Ortadoğu’nun çıkarları demektir. Eğer Türkiye barış istiyorsa siz bu barış talebine destek vermek zorundasınız. Kıbrıs Rum Kesimi’ni hangi gerekçe ile aldınız AB’ye? Yaptırım uygulayacaklarmış; kabul etmiyoruz, şiddetle de reddediyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, AB Türkiye’ye uyguladığı çifte standarttan vazgeçmediği sürece AB’nin bu topraklarda değeri yoktur arkadaşlar. AB’de görüştüğüm herkese, her yetkiliye bunu söyledim.”

DIŞ POLİTİKA ELEŞTİRİSİ

TÜRKİYE’nin temel sorunlarından birisi dış politikadır. Buradan yeni uyarılar yapmak istiyorum. Eğer Türkiye kaybetmesin kazansın deniyorsa 1. Erdoğan’ın İhvan kardeşliğinden vazgeçmesi lazım. 2. Mısır ile barışacaksın. 3. Suriye ile resmi düzeyde mutlaka görüşme en kısa sürede sağlanmalı. 4. Libya’ya silah göndermekten de vazgeçin. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulmalı. Şimdi Doğu Akdeniz’de yalnız kaldık, tek başımızayız. Doğalgaz var, petrol var, Mısır, İsrail, Lübnan, Yunanistan orada, Güney Kıbrıs Rum kesimi orada fakat Türkiye yok. Maceracı bir dış politikanın Türkiye’yi yalnızlığa itmesinin faturası ağır olur.

BENİ NİYE KURTARMIYORSUN?

Şimdi Meclis’e bir kanun getirdiler. Bazı iş adamları zor durumdaymış onları kurtarmak için 400 milyar lira para verecekler. Sen şirketi batırdın, batırma kardeşim ben sana para veriyorum diyor. 400 milyar lirayı kim ödeyecek? Tüyü bitmemiş yetimin hakkı. İşsizlik diz boyu niye kurtarmıyorsun? Vatandaş şu soruyu sormak zorundadır; beni niye kurtarmıyorsun?