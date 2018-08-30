AB’ye üyelik atağı: Reformlar hızlanacak

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığında düzenlenen 4. Reform Eylem Grubu Toplantısı’na, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı. Çavuşoğlu, 3 yıl aradan sonra dün yeniden toplanan Reform Eylem Grubu toplantısının ardından ortak basın toplantısında, özellikle siyasi reform sürecinin hızlandırılması konusunda mutabık kalındığını açıkladı.

SİYASİ ENGEL İSTEMİYORUZ

Çavuşoğlu, yeni sistemde daha az bürokrasi, daha etkin karar alma mekanizmasıyla daha hızlı adımlar atılacağını da vurguladı. Bu dönem yeni fasılların açılmasını beklemediklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Ama sonuç alacağımız noktalar var” diyerek vize serbestisi ile gümrük birliği güncellemesine dikkat çekerek şöyle dedi:

“Önümüzdeki süreçte Avrupa Konseyi ile daha yakın çalışmayı düşünüyoruz. Bugüne kadar Avrupa Konseyi ile aramızdaki ortak komisyonlar, çalışma grupları ve yakın işbirliğimiz her iki tarafın da yararına olmuştur. Türkiye, Avrupa Konseyi’nin kurucu üyelerinden biridir. Sadece Parlamenter Meclis değil, İnsan Hakları Mahkemesi dahil tüm kurumlarıyla yakın işbirliğimiz var. AB ile ilişkilerimizde öncelikle devam eden ve sonuç alabileceğimiz konulara odaklanacağız. Bu konulardan bir tanesi Gümrük Birliği müzakerelerinin tekrar başlatılması ve vize serbestisinin hayata geçirilmesi.

VİZE SERBESTİSİNDE 6 KRİTER

Vize serbestisi konusunda 7 kriter vardı, şimdi 6’ya düştü. Bu konuda AB kurumlarıyla ve tüm komiserlerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geriye kalan 6 kriter konusunda kendi içimizde de tüm bakanlıklarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Teknik heyetlerimiz 31 Mayıs’ta Ankara’da bir araya geldi. Bundan sonra da görüşmelerimizi, ortak çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. AB’den beklentilerimiz var. Vize serbestisi dahil çabalarımızın karşılığını almak istiyoruz ve siyasi engeller çıkarılmasını istemiyoruz. Evrensel norm ve standartları biz temel almaya devam edeceğiz. AB’ye üye olalım olmayalım reform, AK parti iktidarlarının önceliği olmuştur. Yeni hükümet sisteminde de reformla Türkiye’nin önceliği olmaya devam edecektir.”

Çavuşoğlu, daha önce adı Reform İzleme Grubu olan Reform Eylem Grubu’nun, bir sonraki toplantısını 11 Aralık’ta Adalet Bakanlığı’nda yapacağını da duyurdu.

ALBAYRAK: AVRUPA’YLA ORTAK AKSİYON

HAZİNE ve Maliye Bakanı Albayrak, toplantıda “ABD kaynaklı bir türbülans yaşıyoruz. Ekonomi, dolar merkezli tehdit edildiğimiz bir süreç yaşıyoruz. ABD’nin bu çıkışları, Türkiye gibi Avrupa için de soru işaretlerini getiriyor. Birçok ülke etkileniyor. Türkiye-AB açısından ciddi bir süreç. Yüzlerce yıllık bir geçmişi, diplomasi tarihi olan motivasyonu da beraberinde getiriyor” dedi. Yurtdışındaki muhataplarıyla temaslarında yaşananların Türkiye’nin ekonomik göstergeleriyle açıklanamayacak siyasi adımlar olduğu yönünde mutabık kalındığını kaydeden Albayrak, yakında İngiltere, Almanya ve başka muhataplarıyla da temaslarının olacağını söyledi. Albayrak şöyle devam etti: “Bu ziyaretlerle çok daha önemli noktaya taşınacağını söylemeliyim. Bir tarafta irade var, bir tarafta yoksa çözüm olmaz. Ortak aksiyon konusunda önemli bir süreç yaşıyoruz.”

GÜL: YARGI HIZLANACAK

TOPLANTIDA konuşan Adalet Bakanı Gül, “Daha güçlü hukuk sistemi, daha güçlü demokrasi ve hükümet demektir” dedi ve önümüzdeki dönemin yargıya güvenin artacağı ve yargının hızlanacağı bir dönem olacağını söyledi. Gül, “Yargıda hedef süre uygulamasının pilot uygulamalarını pazartesi günü başlatacağız. 1 Ocak’tan itibaren bu uygulama hayata geçecek” açıklamasını yaptı. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin kasım ayında güncelleneceğini belirten Gül, insan hakları ve özgürlükleri geliştirecek çalışmaları arttıracaklarını vurguladı. Gül, “AİHM nezdinde Türkiye’nin şikayet edildiği, insan hakları ihlalleri anlamında yapılan müracaatlar son 15 yıl için en düşük oranda” bilgisini de verdi.

SOYLU: ÇİFTE STANDART VAR

İÇİŞLERİ Bakanı Soylu, “Ne Türkiye eski Türkiye’dir ne de AB eski AB’dir, ama bir şey daha biliyoruz, Türkiye olarak yarım asrı aşkın irade ortaya koyduğumuz AB yürüyüşümüz aynı anlayışla devam etmektedir. Biz de reform iradesine sımsıkı sarılan ve bu çizgiyi devam ettiren bir anlayışı devam ettiriyoruz” dedi. Türkiye’nin sadece terörle mücadele değil, organize suçlar, uyuşturucu ve düzensiz göçle ilgili de mücadele ettiğini belirten Soylu, ancak karşıdan aynı samimiyeti göremediklerinden yakındı. Soylu, “İnterpol konusunda bile ortak bir değerlendirmemiz söz konusu değil. Çifte standartla karşı karşıyayız” diye konuştu.