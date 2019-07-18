AB’ye: Hukuksuzluktan utanmıyor musunuz?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım kararları alan Avrupa Birliği’ne, “Kendinizi medeniyetin beşiği kabul ederken Akdeniz’deki hukuksuzluğa sahip çıkmaya utanmıyor musunuz? Bugüne kadar yaptığı yanlışları not ettiğimiz iktidarın bugünkü tavrının arkasında olduğumuzu buradan ilan ediyoruz” dedi.
Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener şunları söyledi:
TÜRKİYE’NİN HAKKIDIR
“Akdeniz’deki sondaj çalışmaları Türkiye’nin hakkıdır, ama dün yapılan hataları görmezden gelemeyiz. 2004’te Kıbrıs AB’ye üye yapılırken veto hakkımızı kullanmadık. ‘Adaların işgaline sessiz kalırsanız Ege’yi kaybederiz’ dedik. Adasından vazgeçenin denize sahip olması mümkün mü? Burnumuzun dibinde Yunan askerleri mangal yellerken seyrettiniz, şimdi karşı mı çıkıyorsunuz? Yaptırım kararı alan Avrupa’ya da bir çift sözümüz var; kendinizi medeniyetin, hakkın-hukukun beşiği ilan ederken Türk milletinin Ege’deki, Akdeniz’deki hakkına, hukukuna tecavüz edilmesine arka çıkmaya utanmıyor musunuz? Yunanistan ve Rum tarafının, evrensel hukuk normlarını çiğneyen şımarıklığına ‘dur’ demeniz gerekirken, bu konuda ihtiyatlı davrandığı için Türkiye’yi cezalandırmak istemeye utanmıyor musunuz? Ege bir Yunan denizi değildir, Akdeniz’in her metrekaresi Rumların kıta sahanlığında hiç değildir.”
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