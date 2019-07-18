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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
18.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AB’ye: Hukuksuzluktan utanmıyor musunuz?

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AB’ye: Hukuksuzluktan utanmıyor musunuz?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım kararları alan Avrupa Birliği’ne, “Kendinizi medeniyetin beşiği kabul ederken Akdeniz’deki hukuksuzluğa sahip çıkmaya utanmıyor musunuz? Bugüne kadar yaptığı yanlışları not ettiğimiz iktidarın bugünkü tavrının arkasında olduğumuzu buradan ilan ediyoruz” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener şunları söyledi:

TÜRKİYE’NİN HAKKIDIR

“Akdeniz’deki sondaj çalışmaları Türkiye’nin hakkıdır, ama dün yapılan hataları görmezden gelemeyiz. 2004’te Kıbrıs AB’ye üye yapılırken veto hakkımızı kullanmadık. ‘Adaların işgaline sessiz kalırsanız Ege’yi kaybederiz’ dedik. Adasından vazgeçenin denize sahip olması mümkün mü? Burnumuzun dibinde Yunan askerleri mangal yellerken seyrettiniz, şimdi karşı mı çıkıyorsunuz? Yaptırım kararı alan Avrupa’ya da bir çift sözümüz var; kendinizi medeniyetin, hakkın-hukukun beşiği ilan ederken Türk milletinin Ege’deki, Akdeniz’deki hakkına, hukukuna tecavüz edilmesine arka çıkmaya utanmıyor musunuz? Yunanistan ve Rum tarafının, evrensel hukuk normlarını çiğneyen şımarıklığına ‘dur’ demeniz gerekirken, bu konuda ihtiyatlı davrandığı için Türkiye’yi cezalandırmak istemeye utanmıyor musunuz? Ege bir Yunan denizi değildir, Akdeniz’in her metrekaresi Rumların kıta sahanlığında hiç değildir.” 

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