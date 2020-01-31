Abramovic’den ‘performans’ daveti: Karnınızda hissedeceksiniz

Performans sanatının efsane ismi Marina Abramović’in ve kurucusu olduğu Marina Abramovic Enstitüsü’nün (MAI) Türkiye’deki ilk sergisi bugün Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) ve Akbank Sanat’ta açılıyor. Üç bölümden oluşan sergi, sanatçının performanslarının dokümantasyonlarının yer aldığı kapsamlı bir retrospektifi, açık çağrıya cevap veren ve davet edilen sanatçılarla MAI ortaklığında geliştirilen canlı performansları, sanatçının halka yönelik oluşturduğu egzersizlerin deneyimleneceği Marina Abramovic Metodu bölümünü ve Akbank Sanat’ın bağlantılı olarak ev sahipliği yapacağı belgesel gösterimi ile video galeriyi kapsıyor.

Basın toplantısında Abramovic şunları söyledi: “60’ların sonunda kimse performansa sanat bile demiyordu. Performans çok zordur. Vücutla ilgilidir. Orada bulunmanız ve insanların da gelip görmesi gerekir. İkinci kattaki çalışmalarda genç sanatçıları göreceksiniz. İstanbul’a bir saat uzaklıkta bir yerde bir hafta kalarak zihinlerini hazırladılar. İnsanlar gelip görecek, başkalarına anlatacak, onlar da gelecek ve bir sanat topluluğu oluşacak. Sanat yapmak için risk almak lazım, Sakıp Sabancı Müzesi bu riski aldı. Müzeler yaşayan yerler olmalı, insanlar da müzenin bir parçası olduğunu hissetmeli. Lütfen zihniniz açık olarak bu deneyime katılın.”

İKONİK PERFORMANSLAR

SSM’in girişinde seyirciyi ‘Kırmızı Halı’ karşılıyor. Halının altında da günde sekiz saat boyunca burada hareket halinde olacak bir performansçı... Ziyaretçiler ilk katta büyük projeksiyon ekranlarından Abramović’in zihninin ve bedeninin sınırlarını zorladığı ikonik çalışmalarını ve sanatçının erken dönem resim çalışmalarını seyredilebilecek.

İkinci kat, açık çağrıya başvuran 300 isim arasından seçilen 16 performansçının işlerini sergileyecekleri bölüm. Üçüncü kat ise ziyaretçileri Marina Abramovic Metodu’nu deneyimlemeye davet ediyor. Teknolojik cihazların ve sesin giremediği bu ‘meditatif ortam’, katılımcıların hislerini en çok yoğunlaştıracak alan olmaya aday. Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer’in tabiriyle ‘performans divası’ Marina’nın dediği gibi: “Performans düşünceyle değil, hisle ilgilidir ve performansı karnınızda hissedersiniz!” Akbank’ın desteğiyle gerçekleşen ‘Akış/Flux’ başlıklı sergi 26 Nisan 2020 tarihine kadar görülebilecek.