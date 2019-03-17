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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA)
17.03.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Ablasının yanında karakola gitti, başına gelenleri öğrenince...

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Ablasının yanında karakola gitti, başına gelenleri öğrenince...

Bursa'da işitme engelli ablasına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen Mehmet Kocadoğan'ı (26) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Yusuf P. (27) hakkında duruşma savcısı 'haksız tahrik altında adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen abla, "Beni evine davet etti. Gittiğim de içecek ikram etti. Kendimden geçtim. Uyandığımda elbiselerimin olmadığını fark ettim. Fotoğraflarımı çekmiş. Sonra tehditler başladı. Yanına gitmek zorunda kalıyordum. Evlenme vaadiyle beni oyalıyordu'' dedi.

Olay, geçen yıl Temmuz ayında Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. İşitme engelli B.P. (29), kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü Mehmet Kocadoğan'dan şikayetçi olmak için Merinos Polis Merkezi'ne gitti. Yusuf P. de işaret diliyle anlatacaklarını polise aktarmak için ablasına eşlik etti.

Ancak B.P., polis merkezinde Kocadoğan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. Polis merkezinde ablasının başına gelenlerden haberdar olan Yusuf P., eve döner dönmez Mehmet Kocadoğan'ı telefonla arayıp görüşmek istediğini söyledi.

Yusuf P. buluşma yerine gelen Kocadoğan'ın otomobiline bindi. İkili arasında çıkan tartışma, otomobil dışında kavgaya dönüştü. Yusuf P., yanında getirdiği tabancayı çekip Kocadoğan'a ateş etti. Göğsünden tek kurşunla vurulan Mehmet Kocadoğan olay yerinde yaşamını yitirdi. Yusuf P. ise kaçtı. Kısa süre sonra yakalanan Yusuf P. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'adam öldürmek' suçundan ömür hapis cezası istemiyle dava açılan Yusuf P.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık avukatları Ali Demir ve Engin Kara ile öldürülen Mehmet Kocadoğan'ın babası Necmettin Kocadoğan, annesi Necmiye Çim, ağabeyi Ahmet Kocadoğan ve avukatları Cihan Kayrak hazır bulundu.

İşaret dili tercümanı bilirkişi huzurunda tanık sıfatıyla ifade veren B.P., “Mehmet ile aynı iş yerinde tanıştım. Sevgili olduk. Beni evine davet etti. Gittiğim de içecek ikram etti. Kendimden geçtim. Uyandığımda elbiselerimin olmadığını fark ettim. Fotoğraflarımı çekmiş. Sonra tehditler başladı. Yanına gitmek zorunda kalıyordum. Evlenme vaadiyle beni oyalıyordu” dedi.

'HEDİYE POŞETİNİ YÜZÜME ATTI'

Kendisiyle evlenip evlenmeyeceğini sorduğunda Kocadağ'ın istemediğini söyleyerek hakaret ettiğini dudak okuyarak anladığını anlatan genç kadın, "Olay günü kendisini Karaman Metro Durağı'nda beklediğime dair mesaj attım. Sevgililer Günü nedeniyle birbirimize hediye almıştık. Benim aldığım hediyeleri getirdiğini gördüm. Poşeti üzerime fırlattı. Şikayetçi olacağımı söyleyip yanından ayrıldım. Polis merkezine giderek işaret dili anlayan biri olmadığı için başımdan geçenleri yazılı olarak polislere anlatmaya çalıştım. Yanımda bulunan kardeşim Yusuf bir anda yok oldu" diye konuştu.

SAVCI, HAKSIZ TAHRİK İSTEDİ

Öldürülen Mehmet Kocadoğan’ın ailesi ve avukatının sanığın cezalandırılmasını istediği duruşmada mütaalasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, olayda tasarlama suretiyle öldürme eylemine dair delil bulunmadığını belirterek sanığa haksız tahrik altında adam öldürmek suçundan müebbet, ruhsatsız silah kullanmak suçundan da 1 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Taraf avukatlarına savunma için süre verilen duruşma ertelendi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (17.03.2019)
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