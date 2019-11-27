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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
27.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ablasının iddiası: Tuzak kurdular

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Ablasının iddiası: Tuzak kurdular

İstanbul Küçükçekmece’de yaşayan Zeynep Kurt, önceki gün iddiaya göre erkek arkadaşı Aykut Demirtuğ’u eve çağırdı.

Eşi Hüseyin Kurt işten erken gelince, Zeynep Kurt sevgilisini yatak odasındaki dolaba sakladı. Hüseyin Kurt, nefes sesini duyup dolabı açınca yüz yüze geldiği Aykut Demirtuğ’u darp ederken araya eşi girdi. Hüseyin Kurt her ikisini de yatak odasına kilitleyerek yakınlarını aradı. Bu sırada Zeynep Kurt balkondan yan binaya geçmek isterken düşerek hayatını kaybetti.

İddiaya göre paniğe kapılarak balkondan atlayan Aykut Demirtuğ da yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan Hüseyin Kurt ve olay anında yanında bulunan Engin C. ‘olası kastla öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aykut Demirtuğ’un ablası Alev Demirtuğ ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “2 aydır konuşuyorlardı. Ben kardeşimle konuşup yanlış yaptığını söyledim. Kardeşim ‘Boşluktaydım. Bir hataydı. Bitti gitti’ dedi. Kızla da konuştum. O da bana ‘Abla sen benim gözlerimi açtın. Çocuklarımı seçiyorum’ dedi ve ayrıldılar iki hafta önce. Bütün mahallenin tanıdığı bildiği bir aile. Bunu göze alıp gider mi kardeşim? Çağırmışlar işte. Ya Zeynep aradı, ‘Beni yakaladılar gel’ dedi ya ‘Beni öldürüyorlar gel’ dedi. Bilmiyorum. Kardeşimin yükseklik korkusu var. Hayatta atlayamaz. Tuzak kurulduğuna inanıyoruz. Öldüğünde ayakkabıları ayağındaydı. Bu da çok ilginç. Eve oturmaya giren ayakkabıyla girer mi? Kardeşimin cebinde dün 7 bin dolar vardı. Olaydan sonra üstünden 3 bin dolar çıktı. Bakın benim kardeşim uzun boylu, iri yarı biri. Ona dayak atılmaz, üstüne kapı kilitlenmez.” 

Böylesi ancak filmlerde olur
Böylesi ancak filmlerde olur
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