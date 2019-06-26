Ablasını ziyarete geldi, kayboldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAblasını ziyarete geldi, kayboldu
GeriGündem Ablasını ziyarete geldi, kayboldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya) (DHA)
26.06.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Ablasını ziyarete geldi, kayboldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ablasını ziyarete geldi, kayboldu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ablasını ziyarete gelen Selçuk Uruk (33) rahatsızlanınca hastaneye götürüldü. Burada şizofreni teşhisi konulan Selçuk Uruk, dün sabaha karşı herkes uyurken evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınları Uruk için kayıp başvurusunda bulundu.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde ailesiyle oturan Selçuk Uruk, geçen cuma günü annesiyle Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde oturan ablasını ziyarete geldi. Cuma gecesi rahatsızlanan ve tutarsız davranışlar sergileyen Selçuk Uruk, sabaha karşı durumun bildirilmesi üzerine gelen jandarma ekibi ve eniştesi İbrahim Gündüz tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorlar tarafından sakinleştirici iğne yapılan ve ilaç verilen Selçuk Uruk'u, eniştesi pazartesi günü psikiyatriste götürdü. Şizofreni teşhisi konulan ve ilaç verilen Selçuk Uruk, dün sabaha karşı Ilıca'daki ablası ve eniştesinin evinden, herkes uyuduğu sırada ayrıldı. Selçuk Uruk'un hayatından endişe eden yakınları, otogar ve gidebileceği her yere bakmasına rağmen sonuç alamayınca polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

'ÇOK SIKINTILARIM VAR, YANIYORUM'

Enişte İbrahim Gündüz, kayınbiraderini cuma akşamı havalimanından alarak Ilıca'ya getirdiğini belirterek, "Döner dükkanım var. İbrahim yemek yedi ve dinlenmesi için eve gitti. 1 saat sonra iş yerine geldi ve 'Sosyal medyada fotoğraf paylaşmamız lazım, fotoğraf istiyorlar' dedi. Eli ayağı titrer vaziyette panik halde görünce biz de fotoğraf çektirdik. Bir süre sonra eve gittik. Sabah 4 civarı 'Çok sıkıntılarım var, yanıyorum, cehennemde yanıyorum' diyerek kendini evden dışarı attı" dedi.

'SİZİN KENDİSİNİ ÖLDÜRECEĞİNİZİ DÜŞÜNEBİLİR'

Gece yaşadıkları sıkıntılar artınca jandarmayı çağırdığını ve kayınbiraderini jandarmayla birlikte hastaneye götürdüklerini anlatan İbrahim Gündüz, "Hastanede şizofreni başlangıcı teşhisi koydular. İğne yaptılar ve ilaç verildi. Pazartesi günü Manavgat'ta bir psikiyatriste götürdüm. Psikiyatrist de şizofreni teşhisini doğruladı. Bize 'Bu, bir süre sonra kendisiyle çok fazla ilgilendiğiniz için, ilaçlarını verdiğiniz için size düşman olur. Sizin kendisini öldüreceğinizi düşünebilir. Bu nedenle evden kaçar, bakamayacaksanız, hastaneye yatıralım' dedi. Ben de 'Şimdilik bir sıkıntısı yok, olursa yatırırız' dedim. O gece saat 03.00 gibi uyudum. Biz uyuduktan sonra kimliğini ve bir miktar parayı alıp sabaha karşı evden ayrılmış. Gidebileceği her yere, otogara baktık. Gören olmamış. Jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduk" diye konuştu.

'ANNESİ VE BABASI DA RAHATSIZLIĞI FARK EDEMEMİŞ'

Kayınbiraderinin anne ve babasıyla yaşadığını, herhangi bir iş yapmadığını anlatan İbrahim Gündüz, şöyle dedi:
"Evde sürekli cep telefonu ve bilgisayardan sosyal medyada dolaşıyordu. Çalışmıyordu. Annesi ve babası da rahatsızlığını fark edememiş. Bir defa ablasına 'Beni Facebook'tan 2 kişi tehdit ediyor, öldürecekler' demiş. Bir defasında da babası otomobili muayeneye götürürken sürmesi için vermiş. 140- 150 kilometre hıza çıkınca şüphelenmişler ama herhangi bir şey yapmamışlar."

İbrahim Gündüz, kayınbiraderi Selçuk Uruk'u görenlerin insaniyet namına güvenlik güçlerine bildirmesine istedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Arabada kablo ile boğmaya çalışmış…
Kaymakamın 3 oğlu kavgada yaralanmıştı... Acı haber geldi
Bu araca 40 kişi sığdırdılar! Katliam gibi kaza 10 kişi öldü
Meteoroloji’den uyarı geldi! İstanbul'u da etkileyecek…