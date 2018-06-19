Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ablasına şiddet uygulayan eniştesini bacağından vurdu

    Ablasına şiddet uygulayan eniştesini bacağından vurdu

    İHA
    19.06.2018 - 10:53 | Son Güncelleme:

    Bolu’da, ablasına şiddet uyguladığı için eniştesini silahla bacağından vuran zanlı Mehmet Cengiz adliyeye sevk edildi. Cengiz, gazetecilerin ‘Neden yaptınız?’ sorusuna, ‘Bir dahaki sefere daha iyisini yapacağım’ şeklinde cevap verdi.

    Edinilen bilgiye göre, Bolu’da, eşine uzun zamandır şiddet uyguladığı ve hakkında defalarca adli işlem yapıldığı öğrenilen 39 yaşındaki Orhan Karanfil, Ramazan Bayramı’nda da eşini darp etti. Kocasının şiddetine daha fazla dayanamayan kadın ailesinin yanına yerleşti.

    Ablasının şiddet gördüğünü duyan 33 yaşındaki Mehmet Cengiz, eniştesini telefonla arayarak tartıştı. İddiaya göre, Orhan Karanfil telefonda Cengiz’e hakaret ve küfürler savurunca, Cengiz telefonu kapatarak Karanfil’in işyerine gitti.

    Karanfil’in Bolu Sanayi Sitesi’nde bulunan işyerine giden Mehmet Cengiz, yanında bulunan silahla Orhan Karanfil’i otomobilinden indiği sırada kurşun yağmuruna tuttu. Cengiz’in tabancasından çıkan 5 kurşundan biri Karanfil’in sağ bacağına isabet etti.

    Karanfil, çevredeki esnaf tarafından yaralı halde İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

    Olay yerinden kaçan Mehmet Cengiz ise yaklaşık 1 saat sonra Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından Karanfil’i yaraladığı silahla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Cengiz adliyeye sevk edildi.

    Mehmet Cengiz’in emniyette verdiği ifadesinde, “Orhan Karanfil ablama sürekli şiddet uyguluyordu. Daha önce de aramızda bu yüzden tartışmalar yaşanmıştı. Bayram günü ablamı yine dövünce telefonla aradım ama bana da küfür ederek tehditler savurdu. Ailemi de tehdit etmeye başlayınca ben de ailemi korumak için bu olayı yaptım. Amacım korkutmaktı” dediği öğrenildi.

    Etiketler: enişte , kadına şiddet , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri