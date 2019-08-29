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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ablanın tepkisi... ‘Ama’ diyen herkes cinayeti meşrulaştırıyor

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
Ablanın tepkisi... ‘Ama’ diyen herkes cinayeti meşrulaştırıyor

Merve Kotan, ‘erkek’ cinayetine kurban giden kadınlardan biriydi. Türkiye’yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetinden üç gün önce öldürülmüştü. Ailesi ölümünden sonra da Merve’ye sahip çıktı ve internet sitesi ‘change.org’da onun adına bir sayfa açtı. Sayfaya destek mesajlarının yanında ürküten mesajlar da geldi. Merve Kotan’ın ablası Esra Kotan “‘Allah Rahmet eylesin ama...’ diye başlayan yorumlar geldi. Bu cinayetleri ‘ama’ diyerek gerekçelendiren kimse bu cinayetlere tepki göstermiş numarası yapmasın” diye tepki gösterdi.

AYDIN’da yaşayan 19 yaşındaki Merve Kotan 15 Ağustos’ta, ayrılmak istediği erkek arkadaşı 27 yaşındaki Muhammet Gürsoy tarafından pompalı tüfekle katledildi. Emine Bulut cinayetinden üç gün önce öldürüldü Merve Kotan.

‘İLLA VAHŞET VİDEOSU MU OLMALI’

Genç kadının ablası üniversite öğrencisi Esra Kotan (23), cinayete ilişkin “Kardeşimin öldürülüş anını kayıtsız bir şekilde kaydeden biri olmadığı için sıradan ‘kadın cinayeti’ haberlerinden biri oldu. Kadın cinayetlerine dikkat çekilmesi için illa bir vahşet görüntüsü mü olmalı?” diye soruyor. Kotan Ailesi, kadın cinayetlerinin durması, yargılama sürecinde kamuoyu desteği almak ve çıkan ‘namus cinayeti’ tarzı haberlere karşı seslerini duyurmak için sosyal medya ve internet sitesi ‘change.org’da ‘Merve Kotan İçin Adalet’ adlı sayfa oluşturdu.

SON SÖZLERİ ‘LÜTFEN YAPMA’ OLDU

Cinayetin işlendiği Aydın’da bile insanların bu olayı duymadığını belirten Esra Kotan, “Başka Merveler olmasın diye herkesin bu sese kulak vermesini istediklerini” söyledi. Kotan şöyle konuştu: “Emine Bulut olayı hepimizi sarstı. Ancak Türkiye’de bu kadar kamuoyu oluşması için illa bir video ya da ses kaydı mı bulunması gerekiyor? İnsanlar Merve’nin çığlıklarını duysa onun ölümüne daha mı çok tepki gösterecekler? Biz ailece böyle bir görüntü olmasını tercih etmezdik, bunu kaldıramazdık. Ama şunu biliyorum, ‘Yapma lütfen yapma’ benim kardeşimin son sözleriydi. Başka Merveler olmasın diye herkesin bu sese kulak vermesini istiyoruz.”

TEPKİ GÖSTERMİŞ NUMARASI YAPIYORLAR

Sosyal medyada ‘Merve Kotan İçin Adalet’ sayfasını açtıktan sonra hem büyük bir destek hem de çok korkunç mesajlar aldıklarını anlatan Esra Kotan sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadınların öldürülmeyi bazı durumlarda ‘hak ettiğini’ düşünen bir kitle var. ‘Allah Rahmet eylesin ama...’ diye başlayan yorumlar geldi. Bu cinayetleri ‘ama’ diyerek gerekçelendiren her kimse bu cinayetlere tepki göstermiş numarası yapmasın.”
Kardeşinin katilinin en yüksek cezayı alması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Kotan, “Düşünün böylesine büyük bir acı yaşıyoruz. Henüz yasını tutamadan büyük bir mücadelenin içine giriyoruz. Biz dört kardeşiz birbirimizden güç alarak bunu yapabildik ve çıkan yanlış haberlerle ilgili kampanyalar başlattık. Ancak sesini duyuramayan aileler var. Kadın cinayetlerinin bir an önce son bulmasını istiyoruz” dedi.

 

KİMSENİN HAKKI YOK

Esra Kotan medyada ve sosyal medyada çıkan haberlere de tepkili: “Katilin kardeşimle birlikte katlettiği Ekim T. sanki kardeşimin sevgilisi gibi gösterildi. Bunu sanki bir namus cinayeti gibi göstermeye çalıştılar. Oysa Ekim katilin 10 yıllık arkadaşıydı. Merve ve katilin arasını düzeltmek için oradaydı. Cinayetler sürekli meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Katil için ‘Öfkeden gözü dönen çılgın aşık’ ifadesini kullanan haberler bile var. Farz edelim Merve o haberlerde yazılan her şeyi yapmış. Kimsenin kimsenin canını almaya hakkı ve haddi yok.”

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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