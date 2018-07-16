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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
16.07.2018 - 15:10, Son Güncelleme:

'Ablamla yattım eniştemle uyandım' demişti! Flaş gelişme...

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'Ablamla yattım eniştemle uyandım' demişti! Flaş gelişme...

Bursa'da fabrikada işçi Berk D.'nin (35), baldızı B.E.'ye (16) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanığın kanepede uyuyan baldızının üzerindeki yorganı kaldırdığına ilişkin gizli kamera görüntüsünün bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi.

Merkez Yıldırım ilçesinde, babasından boşanan annesi Ayşe Ü. ile yaşayan B.E., eniştesi Berk D.'nin, kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddia ederek, ablasının evine gitmek istemediğini söyledi. B.E., ablasının evine kalmak için gittiğinde eniştesinin bazı geceler kalçasına dokunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine kızın annesi ve ablası, eve gizli kamera yerleştirdi. Berk D.'nin, salonda kanepede uyuyan baldızının üzerindeki yorganı kaldırması gizli kameraya yansıdı.

Ailenin şikayeti üzerine tutuklanan Berk D.'nin, Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan yargılanmasına devam edildi. 8 yıl hapis istemiyle yargılanan sanık ile kayınvalidesi Ayşe Ü. ve avukatlar duruşmada hazır bulundu. Önceki duruşmada, "Bir defasında eniştem çalışırken ablam ile onun yatağında yattım. Sabah ablam işe gitmiş, farkında değilim. Eniştem ise yatağa girdi. Ablam ile yattım eniştem ile uyandım" diyerek eniştesini suçlayan B.E. ise duruşmaya katılmadı.

SANIĞIN EŞİ: BOŞANMAYA KARAR VERDİM

Duruşmada sanık Berk D.'nin eşi N.D. tanık olarak dinlendi. N.D., "Eve yerleştirdiğimiz kamera görüntüsünde eşim, kardeşimin üzerindeki yorganı kaldırıyor. Eşimin kardeşimle anlaşamadığını, aralarının iyi olmadığını aile büyüğümüz eniştem U.P.'ye anlattım. Eniştem,  eşimle konuştu. Her iki konuşmayı da gizlice dinledim. Eşim hiçbir şekilde olayı inkar etmediği için böyle bir olayın varlığına inandım ve ondan boşanmaya karar verdim" dedi.

AVUKAT: İFADELER ÇELİŞKİLİ

Sanık Berk D. ise önceki savunmalarını tekrar ederek kendisine komplo kurulduğunu ileri sürdü. Sanık avukatı Mehmet Erhan Altan da tanık ve şikayetçi ifadelerinin kolluk, savcılık ve mahkeme aşamasında tamamen farklı olduğunu, ifadelerdeki bu çelişkilerin giderilmesi gerektiğini söyledi. Avukat Altan, mağdur B.E.'nin, söz konusu suçlamaya rağmen daha sonra da defalarca aynı evde kalmasına izin verildiğini ileri sürdü. Avukat, sırf olayı ispatlamak adına küçük bir kızın yalnız başına ve de defalarca aynı eve gitmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu söyleyerek, söz konusu görüntünün bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti.

BİLİRKİŞİ İNCELEYECEK

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, mahkemeye sunulan sanığın baldızının üzerindeki yorganı kaldırırken çekilen kamera görüntüsünün bilirkişi tarafından incelenmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.

 

 

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