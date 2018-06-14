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    'Ablamla yatıp sabah eniştemle uyandım'

    Halil ÖZÇOBAN/DHA
    14.06.2018 - 00:24 | Son Güncelleme:

    BURSA'da babasından boşanan annesi Ayşe Ü. ile yaşayan B.E. (16), iddiaya göre ablasında kaldığı bazı geceler eniştesi Berk D.’nin (35) istismarına uğradı.

    Ablasının evine gitmek istemeyen B.E., annesinin ısrarı üzerine istismarı anlattı. B.E.'nin annesi ve ablası, olayın doğru olup olmadığını öğrenmek için eve üç kez gizli kamera yerleştirdi. Bunlardan birinde Berk D., salonda kanepede yatan Ayşe Ü.’nün üzerindeki yorganı kaldırırken görüntülendi. Aile, suç duyurusunda bulundu.

    Tutuklanan Berk D. hakkında Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘çocuğa cinsel istismar’ suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    İlk duruşmaya pedagog eşliğinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılan B.E. ifadesinde şunları söyledi: “Eniştem fabrikada gece vardiyasında çalışıyordu. Kendisi gece gelince yanıma sokuluyor, uyanır gibi yaptığımda uzaklaşıyordu. Bir defasında o çalışırken ablamla yattım. Sabah ablam işe gitmiş, farkında değilim. Ablam ile yattım eniştem ile uyandım. Şoke oldum.”  

    Suçlamaları kabul etmeyen Berk D., “Ben işten gelince direkt yatağa girdim. Onu fark etmedim" diyerek kendini savundu. Duruşma ertelendi.

    Etiketler: çocuk tacizi , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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