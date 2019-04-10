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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/DHA
10.04.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

‘Ablamın tecavüze uğradığını öğrenince kendimi kaybettim’

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Bursa'da, polis karakolunda, işitme engelli ablasına cinsel saldırıda bulunduğunu öğrendiği Mehmet Kocadoğan'ı (26) tabancayla vurarak öldüren Yusuf P. (27), 'kasten adam öldürmek' suçundan 15 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yusuf P. son savunmasında "Ablamın tecavüze uğradığını öğrenince kendimi kaybettim. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Pişmanım" dedi.

Olay, geçen yıl Temmuz ayında, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. İşitme engelli B.P. (29), kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü Mehmet Kocadoğan'dan şikayetçi olmak için Merinos Polis Merkezi'ne gitti. Yusuf P. de ablasına eşlik etti. B.P., polis merkezinde, Kocadoğan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. Ablasının başına gelenlerden haberdar olan Yusuf P., eve döner dönmez Mehmet Kocadoğan'ı telefonla arayıp, görüşmek istediğini söyledi. Yusuf P. buluşma yerine gelen Kocadoğan'ın otomobiline bindi. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yusuf P., yanında getirdiği tabancayı çekip, Kocadoğan'a ateş etti. Göğsünden tek kurşunla vurulan Mehmet Kocadoğan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Yusuf P. kaçtı. Kısa süre sonra yakalanan Yusuf P., tutuklanarak, cezaevine konuldu.

'KASTEN ADAM ÖLDÜRMEDEN CEZALANDIRILSIN'

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında  'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Yusuf P.,  karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık avukatı Ali Demir ile öldürülen Mehmet Kocadoğan'ın babası Necmettin Kocadoğan, ağabeyi Ahmet Kocadoğan ve avukatları Cihan Kayrak hazır bulundu. Avukat Cihan Kayrak, Yusuf P.'nin tahrik hükümleri uygulanmadan, 'kasten adam öldürmek' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

'ABLAMIN TECAVÜZE UĞRADIĞINI ÖĞRENİNCE KENDİMİ KAYBETTİM'

Sanık avukatı Ali Demir ise olayın, müvekkilinin işitme engelli ablasına karşı yapılan cinsel istismarı öğrenmesi ve toplumun namus konusuna verdiği önem nedeniyle haksız tahrik altında gerçekleştiğini savundu. Son sözü sorulan Yusuf P. de "Dört kardeşiz. Üçü engelli. Ailemin geçimini ben sağlıyorum. Olay günü ablamın tecavüze uğradığını öğrenince kendimi kaybettim. Bir anlık öfke ile oldu. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Pişmanım" dedi.

Mahkeme, Yusuf P.'yi önce 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Cezayı tahrik indirimi ile 18 yıla indirip, iyi hal gerekçesiyle de 15 yıla düşürdü. 'Ruhsatsız tabanca bulundurmak' suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

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