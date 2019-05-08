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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA, DHA
08.05.2019 - 16:47, Son Güncelleme:

Abladan, kardeş feryadı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde 10 katlı bir apartmanın 6. katında çıkan yangında, engelli vatandaş Gökhan Sabah hayatını kaybetti. Sabah'ın kendisi gibi engelli ablası Raziye Sabah kardeşinin ölüm haberiyle gözyaşlarına boğuldu.

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  • Abladan, kardeş feryadı
  • Abladan, kardeş feryadı
  • Abladan, kardeş feryadı
  • Abladan, kardeş feryadı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Merkez Mahallesinde bulunan Hilal apartmanın 6. katında çıktı. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın kısa sürede bütün evi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Evde yaşayan engelli Gökhan Sabah'ın (40) içeride olduğunu da öğrenen ekipler, yangına anında müdahale etti. Yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınırken, Gökhan Sabah'ın tekerlekli sandalye üzerinde cansız bedenine ulaşıldı.

Ailesiyle yaşadığı öğrenilen Gökhan Sabah'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Yangın sırasında anne Emine Sabah'ın komşuya gittiği, engelli vatandaşın evde yalnız olduğu öğrenildi. 

"KARDEŞİM, KARDEŞİM, KADERSİZ KARDEŞİM"

Kas hastalığı sebebiyle 20'li yaşlarında engelli olan Gökhan Sabah'ın kendisi gibi engelli olan ablası Raziye Sabah da olayı haber alınca kaldıkları binanın girişine geldi. Ancak kardeşinin ölüm haberini aldı. Abla Raziye Sabah, "kardeşim, kardeşim, kadersiz kardeşim" diyerek feryat edip ağladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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