Abla cinayetine müebbet hapis!
Ablası Hatice Uzun’u (34) boğarak öldürmekle suçlanan Bilal Takır son söz olarak “İnanın ben ablamı isteyerek öldürmedim. Hayatta kalması için elimden geleni yaptım. Bu olay bir namus meselesi değil. Ben yargı makamı değilim. Çok pişmanım” dedi. Mahkeme, Takır’ı müebbet hapis cezasına çarptırdı
Güngören’de 28 Haziran 2018 günü kendilerine gelen ihbar üzerine verilen adrese giden polis evde evli ve iki çocuk annesi Hatice Uzun’un cansız bedeniyle karşılaştı. Bilal Takır ablasının kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar ettiğini söyledi. Takır, 2 gün sonra 155 polis imdatı arayarak ablasını kendisinin öldürdüğünü söyledi. İfadesinde ablasıyla eniştesini aldattığı gerekçesiyle aralarında tartışma çıktığını anlatan Bilal Takır şunları söyledi: “Ablam şahsın evli olduğunu söyleyince bu nasıl bir rezillik dedim. Tartışmaya başladık. Bir ara ‘istediğim kişiyle yatar kalkarım sana hesap mı vereceğim’ dedi. O an sinir krizi geçirdim. Ağzını kapattım. Boğazına sarıldım. Bıraktığımda yere düştü. Nabzı atıyordu.
MESAJ ATMIŞ
Dışarı çıktım. Camiye gidip namaz kıldım. Sonra özür mahiyetinde ablama mesaj attım. Eve döndüğümde hala bıraktığım yerde yatıyordu. Komşulara haber verdim. 112 sağlık ekibi geldiğinde nabzının attığını ancak beyin ölümünün gerçekleştiğini söylediler. Aileme ve çocuklarına ne söyleyeceğim diye düşündüm. Bu yüzden kendisini boruya astığını söyledim. Ertesi gün cenazeye katıldım. Bir kaç gün sonra dayanamayacak hale geldim. Vicdanım elvermedi. 155’i arayıp ‘Bu ölüme ben sebep oldum’ dedim. Çünkü niyetim öldürmek değildi. Çok üzgünüm ve pişmanım”
Bakırköy 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada sanık avukatı İbrahim Emrah Küçük, müvekkilinin haksız tahrik altında suçu işlediğini belirterek müvekkiline verilecek cezada bu indirimin uygulanmasını talep etti.
“NAMUS MESELESİ DEĞİL”
Son sözleri sorulan Bilal Takır “1,5 yıldır cezaevindeyim. Bu başka bir acı. Her görüşte ben annemle gözyaşı döküyorum. İçim yanıyor. İnanın ben ablamı isteyerek öldürmedim. Hayatta kalması için elimden geleni yaptım. Ölmüş olduğunu bilsem niye ona sonrasında mesaj atayım. Bu olay bir namus meselesi değil. Ben yargı makamı değilim. Eniştem bana resimler göstermişti. Olay bir anda oldu. Çok üzgünüm.”
Kararını açıklayan mahkeme ablasını kasten öldürdüğü gerekçesiyle Bilal Takır’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, iyi hal indirimi uyguladığı sanığın cezasını müebbet hapis cezasına çevirdi.
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