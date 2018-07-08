Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Abisi için hukuk okudu... Soma’da adalet arıyor

    Abisi için hukuk okudu... Soma’da adalet arıyor

    BANU ŞEN - İZMİR
    08.07.2018 - 21:42 | Son Güncelleme:

    Can Çolak, ağabeyi Uğur’u Soma maden faciasında kaybetti. Göçüğün meydana geldiği 13 Mayıs 2014 akşamı, siyaset bilimi okuduğu Kocaeli Üniversitesi’nin final sınavlarına hazırlanıyordu. Son sınıf öğrencisiydi. Kara haberi duyar duymaz apar topar Soma’ya gitti. Ağabeyinin de ölen 301 madenci arasında olduğunu öğrendi. Psikolojisi darmadağın olmuştu. Tedavi görmeye, ilaç kullanmaya başladı. Ama yine de okulunu bitirdi, diplomasını aldı.

    BUGÜN KARAR DURUŞMASINDA OLACAK

    Okuluyla birlikte devam ettiği Açık Öğretim Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu’nun kredilerini ağabeyi Uğur ödüyordu. Uğur, üniversitede muhasebe okumuştu ama hayat şartları onu babaları İsmail gibi madenci olmaya zorlamıştı. Can o günlerde bir karar verdi. Hukuk fakültesine girecek, avukat olacak ve ağabeyinin hakkını arayacaktı. Soma Davası başladığında o da hukuk fakültesine başladı. Davaya diploması yetişsin diye yaz okullarına gitti. Okulunu 1 yıl erken, 3 senede bitirdi ve geçen hafta diplomasını aldı. Ancak davalara yetişemedi. Öğrenciyken duruşmaların tamamını izleyen Can, bugün Akhisar Adliyesi’ndeki karar verilmesi beklenen son duruşmada olacak.

    Abisi için hukuk okudu... Soma’da adalet arıyor

    ‘ONUN DESTEĞİYLE OKULUMU BİTİRDİM’

    Stajyer avukat olarak İzmir’de çalışan Can Çolak, duygularını Hürriyet’e şöyle anlattı: “Faciadan sonra Yaşar Üniversitesi’nden Ayselin Hoca (Yıldız) bize gelmişti. Onunla tesadüfen facia nedeniyle tanışmam da AÖF Adalet Yüksekokulu diplomamı LGS’ye girerek tamamlamamı sağladı. 3 yılda mezun oldum. Ancak duruşmalara avukat olarak girmeye yetişemedim. Staj yaptığım yer genelde iş kazalarına bakıyor.

    Abisi için hukuk okudu... Soma’da adalet arıyor

    AĞABEYİM İÇİN BUNU BAŞARDIM

    İş ve ceza davaları çok. O yüzden de bu davalara bakmayı istiyorum. Ben zaten hukuk fakültesine başladığımda da iş hukuku ve ceza diye düşünüyordum. En iyi derslerim de onlardı. Stajımı bitirip, Soma’ya gidersem de iş davalarına bakmak isterim. Ağabeyim için bunu başardım. Onun yanına şehitliğe, okulu bitirdikten sonra ilk kez gittim. Gururla gittim. Bayramlarda ziyaretine gidiyordum, ama gerçek anlamda diplomamı alınca gittim sayıyorum. Ağabeyim o faciada hayatını kaybetmiş olabilir ama manevi olarak her zaman yanımdaydı.

    Abisi için hukuk okudu... Soma’da adalet arıyor

    Maden şehidi Uğur Çolak

    Çok defa bırakacaktım fakülteyi. Çünkü o dönem nedeniyle psikolojim kötüydü, ilaçlar kullanıyordum ve kendimde bazen ikinci üniversiteyi bitirecek gücü göremiyordum. Ama bir şekilde biri, (ki, eminim o ağabeyimin gücü) bana devam etmemi söylüyordu. Ağabeyim için o diplomayı aldım ve bu daha gurur verici oldu. Umarım ondan bize emanet kalan yeğenlerime ve diğer yakınlarını kaybetmiş gençlere de örnek olurum. Ağabeyim madende çalışıp adalet meslek yüksekokulu kredilerimi verirken, ‘Sen oku ben sana destek olurum’ diyordu. Onun desteği ile okulumu bitirdim. Bu diploma da onun için.”

    Abisi için hukuk okudu... Soma’da adalet arıyor

    Etiketler: gazetehaberleri , Can Çolak
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri