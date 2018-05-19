Abidik gubidik işlere girmeyin

NE KONUŞTUNUZ İNGİLTERE’DE

“SAYIN Erdoğan Londra’ya gitti. 4 saat gittin, 4 saatte geldin, 8 saat. 5 saat de görüşme sürdü 13. Üç gün kaldı Londra’da. Şimdi size soruyorum, Sayın Erdoğan, Anadolu’da ya da Trakya’da bu 16 yıl içinde 3 gün bir ilde kaldı mı? Ne konuştunuz İngiltere’de, ne oluyor? F-35 uçaklarını 6 senedir ABD’den istiyoruz. Parasını veriyoruz, uçağı vermiyorlar, bu uçakların en belirgin özelliği şu uçak alçalarak piste iner ya bunlar helikopter gibi aşağı iniyor.



6 senedir parasını verdiğimiz halde vermiyorsunuz. Neden seçimden 3 gün önce 21 Haziran’da bu uçakları vereceğinizi söylüyorsunuz. Sizin gözünüzü boyamak için. Ya uşak bir devlet olacağız ya da Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bağımsız bir devlet olacağız. Karar milletimindir.



MİTİNG FİLİSTİN İÇİN DEĞİL

Sayın Erdoğan miting yapıyor Filistin’le ilgili, Filistin’de Müslüman kardeşlerimiz katlediliyor, canımız yanıyor, ciğerimiz yanıyor. Hiçbir itirazım yok. AK Parti Genel Başkanı’na yardımcı olmak istiyorum, milletimin önünde söz veriyorum. Ama diyoruz ki; İsrail mallarını boykot edecek misin, hayır. Peki İsrail ile yapılan anlaşmaları iptal edecek misin, hayır. Mavi Marmara için aldığın 20 milyonu geri verecek misin, büyükelçiyi geri çekecek misin, hayır. Ne yapacaksın? Miting yapacağım. Yaptığı tek şey miting. Miting Filistin için değil, Müslümanlar için değil, seçim içindir, seçim.



TARIM BAKANI’NA FISTIK CEVABI

Yakında Ramazan Bayramı geliyor. Bayram denilince aklımıza ne gelir? Baklava. Fıstığın kilosu 220 lira olmuş. Tarım Bakanı ne diyor? Fıstık böyle olursa dışarıdan ithal ederim diyor. Ya vicdansız, fıstığın adı antepfıstığı. Ya antepfıstığı ithal edilir mi? Sende hiç vicdan yok mu?

İki Trakya büyüklüğündeki alan artık ekilmiyor. Buğdayın geçen yıldan bu yana artışı yüzde 11, mazotun artışı yüzde 27.



Meydanlarda Erdoğan ‘Ey CHP diyor, köprü yaptın mı?’ Birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinci köprüyü Özal yaptı, üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü de İnce gelir, yapar. Önemli değil o. Tamam köprüyü yaptın da, sen ne yapsan zarar ediyor. Hastane, köprü, havaalanı hepsi zarar ediyor. Şimdi ben soruyorum sana, sen hiç Alpullu Şeker Fabrikası yaptın mı? Hem de 2018 yılında değil 1926’da. O şeker fabrikalarını alan işadamlarına sesleniyorum. Sakın ha güvenmeyin, gözden geçireceğiz.



FOTOĞRAFLARINIZI ASARIM

Avukat arkadaşlara sesleniyorum. Cübbeleriniz arabalarınızda olsun, her an sizi Ankara’ya çağırabilirim. 50 bin avukatla 24 Haziran akşamı Yüksek Seçim Kurulu’nun önüne gidebilirim. Yüksek Seçim Kurulu üyelerini uyarıyorum, abidik gubidik işlere girmeyin. Bu işlere girmeyin, görevinizi doğru yapın. Bu ülkenin büyük sokaklarına fotoğraflarınızı asarım, sokağa çıkamazsınız. Yarış adil olacak, gerçi adil diye bir şey yok. Benim hemşehrimde helikopter, uçak, araba var, para var, örtülü ödenek var harcıyor. Biz de milletin yatırdığı paraları harcıyoruz.”