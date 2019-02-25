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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.02.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Abiden kardeşine son bakış

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Abiden kardeşine son bakış

Antalya’da yaya geçidinden geçtiği sırada hasta nakli yapan ambulansın çarpması sonucu hayatını kaybeden matematik öğretmeni Burhanettin Şirin’in (52) cenazesi, kendisi gibi öğretmen ağabeyi Bülent Şirin ve mesai arkadaşları tarafından alındı. Cenaze alındığı sırada öğretmen ağabeyin kardeşine son bakışı ise yürekleri burktu.

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  • Öğretmen ağabeyin, öğretmen kardeşine son bakışı
  • Öğretmen ağabeyin, öğretmen kardeşine son bakışı
  • Öğretmen ağabeyin, öğretmen kardeşine son bakışı
  • Öğretmen ağabeyin, öğretmen kardeşine son bakışı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, dün Konyaaltı ilçesinde saat 20.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolundaki yaya geçidini kullanarak evine gitmek isteyen 57 yaşındaki matematik öğretmeni Burhanettin Şirin’e, Kemer’den Antalya’ya hasta nakleden özel bir hastaneye ait 07 KCE 47 plakalı ambulans çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 70 metre savrulan Şirin’e, yine ilk müdahaleyi ambulansta bulunan sağlık ekipleri yaptı. Şirin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Ön kısmında büyük çapta maddi hasar oluşan ambulanstaki hasta ise olay yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

Öğretmen ağabeyin, öğretmen kardeşine son bakışı
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Bir köşeye çekilip son yolculuğu izledi

Polisin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Şirin’in cenazesi, kendisini gibi öğretmen olan ağabeyi Bülent Şirin ve görev yaptığı Halit Uluç İmam Hatip Lisesi’ndeki öğretmen arkadaşları tarafından alındı. Öğretmenin cenazesi öğretmen arkadaşları tarafından omuzlanarak morgdan kaldırılırken, olayın hala şokunda olduğu gözlenen ağabey Bülent Şirin bir köşeye çekilerek gözyaşları içerisinde kardeşinin son yolculuğunu seyretti. Bülent Şirin’in o anlardaki bakışlarıysa yürekleri burktu.

Evli bir çocuk babası olduğu öğrenilen Burhanettin Şirin’in cenazesi defnedilmek üzere Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na gönderildi.

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